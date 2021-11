Jakten på den hvite hvalen

Boken om Jon Michelet er velskrevet og underholdende, men med mer politikk enn litteratur på agendaen.

«Sjöman och cowboy, musiker, artist». Det er frøken Rosa i Evert Taubes «Rosa på bal» som oppsummerer sin svikefulle eventyrhelt Fritiof Anderssons liv.

«Sjømann og indianer, bryggesjauer, redaktør, forlegger og forfatter.» Det er biograf Mímir Kristjánsson som oppsummerer sin svikefulle helts liv i biografien En folkets helt. Og han tar også med: far, ektemann, venn og kamerat i fortellingen om Jon Michelets eventyrlige liv.

Piker, vin og … AKP

For akkurat som eventyrhelten Fritiof Andersson levde virkelig bajasen og villstyringen Jon M. et eventyrlig liv med reiser, piker, vin og sang. I Jons tilfelle også med idealisme, solidaritet, skapervilje, utferdstrang, fyll og kjærlighet på spillelisten. Hele tiden på jakt etter drømmen



Mímir Kristjánsson:

Jon Michelet – En folkets helt

Biografi

Kagge

480 sider

om å skrive den store romanen, helst den store sjøromanen. Som kaptein Ahabs livslange jakt på den hvite hvalen Moby-Dick, jakter Jon M. på sin hvite hval, og som kaptein Ahab lykkes han til slutt, selv om også han dør av det. eller rettere: med det.

Boken om Jon Michelet er velskrevet og underholdende. Den er ført i pennen av en skrivefør kollega og kamerat fra ytre venstre, noe som kanskje gjør den litt sårbar. Det er mye AKP og politikk i boken, det er mye Tron Øgrim (en av sjefideologene i rørsla) og mye beinhard partidisiplin. Hvordan livsnyteren og gladgutten Jon passet inn der er og blir et mysterium, men til slutt gjør han da også opprør.

«Drita full»

Det som overrasker denne leser er alle fyllehistoriene. Ordene «drita full» er en gjenganger i boken, der Jon slåss, fyllekjører, slår opp, skjeller ut venner og uvenner og lager skandaler. Den ene av de to gangene han blir tatt for fyllekjøring er det sågar sjalu politifolk på et hotell som synes Jon har mer drag på damene enn dem, og tipser kolleger nede i dalen. Well …

Men oppi all partidisplin, fyll og utroskap finner vi en mann med en varm og keitete kjærlighet til sine koner og fire døtre. Og til sine venner og kolleger. Det står en varme fra sidene etter hvert som du leser om forhold, fødsler og fotball. Om sjøliv, forleggeri og redaktørvirksomhet. Det er i sannhet et eventyrlig liv Mímir Kristjánsson skildrer, og tross slurvefeil (Drillos første landskamp, den som Jon var med på å få i stand, gikk ikke på Ullevaal, men på Bislett, f.eks), så trives du med Jon og Mímir gjennom nesten 500 sider.

«Storslagen»

Som Dag Solstad sa om sin venn og til tider rival i bisettelsen hans: «Hvis Jon Michelets virke her på jorden kan sammenfattes i ett ord, små det bli: storslagen. Han var på alle måter, fra ytterst til innerst, storslagen.»

Litt av en attest fra mannen Jon beundret, misunte og elsket. Jon M.s liv var et storslagent eventyr. Det sluttet litt for tidlig, men med et fullendt livsverk. Når Jon endelig fanger den hvite hvalen i form av serien En sjøens helt, og sitter og dikterer siste bind med døden på skulderen, så er det sterke saker som etterlater leseren med tårer i øyekroken og varme i sjel og sinn. Et eventyrlig liv. Nei, storslagent.

ATLE NIELSEN