Nextory-lista for mai

Nextory har kommet med en toppliste over de mest strømmede lydbøkene for voksne i mai.

Sist uke kastet vi et blikk på tre av strømmetjenestenes topplister.

Les: Kuratering etter eierskap?

En av tjenestene vi ikke hadde med var svenskeide Nextory. Nå har tjenesten offentliggjort de mest populære voksenbøkene som ble lyttet til i mai.

Nextory er uten vertikal eierintegrasjon via et forlag. Dette kan være årsaken til at Nextory kan vise til en langt mer pluralistisk og befriende toppliste enn hva synes være ønske i de to dominerende norske strømmetjenestene, Storytel og Fabel.

Så mange som åtte ulike forlag er her representert på topplista. Hele ti av topptitlene er nye fra frislippet i begynnelsen av mai.

Toppliste: De mest populære lydbøkene på Nextory i mai 2024