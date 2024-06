Kagge fosser frem i nye lokaler

Det eneste som måtte endres i Kagges nye lokaler, var kjøkkenet. De måtte ha plass til at alle ansatte kan spise lunsj ved samme bord.

– Vi har fått et større sted, og har et utgangspunkt for å vokse videre. Vi hadde begynt å bule litt på det andre stedet – her kan vi breie oss mer, sier forlagssjef i Kagge, Tuva Ørbeck Sørheim.

Kagge forlag flyttet rett etter påske inn i nye lokaler i Backegården i Oslo sentrum. Det er knappe fire hundre meter fra forrige lokale i Tordenskioldsgate.

– Vi ville bevare Kagge-ånden, samtidig som vi har mulighet til å vokse, sier Sørheim, og viser til det velkjente vintage-møblementet, og det store bordet på kjøkkenet som gjør at alle kan spise sammen. Selv om vi blir større, skal vi fortsatt være Kagge.

Forlagssjefen forteller at de var på flere visninger i løpet av en to måneders periode før de landet på lokalene i Backegården, og at de ønsket et lokale som var så sentralt som mulig. Dessverre har ikke det nye lokalet en takterrasse – noe forlaget var spesielt stolt over ved det forrige lokalet:

– Det er det eneste vi mangler. Men nå har vi hele byen som vårt gulv. Vi er så midt i gryta det er mulig å komme, sier Vidar Strøm Fallrø, sjefredaktør for skjønnlitteratur.

Også Kagge-forfatterne liker det nye hovedkvarteret:

– De sier det er fresht, stort og fint – og at de føler seg hjemme med en gang.

Måtte ha større kjøkkenbord

Fremdeles er ikke alt på plass, men det var lite som måtte ordnes før de flyttet inn. Eller jo; Én ting!

– Vi har alltid spist lunsj sammen, hele forlaget. Vi vil sitte rundt samme bord, og ikke få klikkdannelser. Da måtte vi utvide kjøkkenet og gjøre kjøkkenbordet her større, sier Sørheim.

Lokalet skal ikke huse publikumsarrangementet, men det er god plass til bokhandlerkvelder, som forlaget planlegger fremover.

– Vi går frem på alle områder

– Da Politiken kom inn som eiere, satte de som mål at vi skulle vokse på skjønnlitteratur og digitalt, samtidig som vi skulle befeste og styrke sakprosaen, sier Ørbeck Sørheim.

Hun forteller at forlaget i første kvartal har økt med 47 prosent digitalt og 18 prosent på papir. Dessuten kan de i disse dager feire at Andrev Waldens Jævla menn topper bestselgerlistene og har fått fire seksere. Og en femmer fra Bok365.

– Det har vært mye glad-emojis i forlagschattene de siste dagene, ler Ørbeck Sørheim, og fortsetter:

– Det har vært veldig gøy å se det kjøret. Vi har tidligere vært mest opptatt av sakprosatoppen, men nå kan vi studere alle bestselgerlistene. Det er trygt å kjenne at vi har flere bein å stå på, og gøy å se at vi går frem på flere områder.

Fallrø legger til:

– Det er stas å se at så mange ulike oversatte titler klinker til. Både litterære romaner, krim og underholdning gjør det godt på bestselgerlistene, alt fra Barbara Kingsolver, Giuliano da Empoli og Andrev Walden, til Anders de la Motte, Sara Strömberg og Pascal Engman & Johannes Selåker. Og ikke minst Soraya Lane, som på rekordtid har etablert seg som den nye feelgood-dronninga!

– Samtidig er vi svært stolte over de viktige og gode sakprosabøkene til Marte Heian Engdal (Et Gaza-liv) og Ayesha Wolasmal (Tusen dager med Taliban), som begge har høstet strålende kritikker og gjør det sterkt på bestselgerlistene, skyter Ørbeck Sørheim inn.

Flere forfattere melder overgang til Kagge

– Det tar tid å bygge opp en solid skjønnlitterær liste. Det var naturlig å starte den skjønnlitterære satsingen med oversatte bøker. Snart står den norske skjønnlitteraturen for tur. Til høsten utgir vi blant annet to skjønnlitterære debutanter, og så kommer det mange flere neste år, sier Fallrø.

Kagges skjønnlitterære redaksjon har økt til fem redaktører, hvorav tre stykker har kommet inn bare det siste året. Dessuten har flere etablerte forfattere valgt å ta med sine nye bokprosjekter til Kagge, blant andre Olaug Nilssen, Hilde Østby, Heine Bakkeid, Grethe Bøe, Jan Ove Ekeberg, Anita Østerbø og Bobbie Peers.

– Hvorfor tror du Kagge gjør det så godt innen så mange sjangre akkurat nå?

– Her jobbes det hardt på alle fronter. I tillegg til noen råskinn av forfattere og redaktører har vi har en svært dyktig salgs- og markedsavdeling. Tidligere har de mest brynt seg på sakprosa, men nå får de boltret seg i flere sjangere, sier Ørbeck Sørheim. Fallrø legger til:

– Vi er i en unik oppstartsposisjon hvor vi kan bygge akkurat den skjønnlitterære profilen vi ønsker. Det er et stort privilegium vi tar på alvor. Vi skal øke i titteltall, men kvaliteten på det vi utgir skal alltid være styrende, med sterke og viktige stemmer som gjør en forskjell, som leses og snakkes om. Så er det jo sånn at suksess avler suksess. Jeg er ikke overrasket over at nettopp Kagge nå har suksess med alle sjangre. Den sterke lagfølelsen, den kreative og idébaserte kulturen er imponerende og inspirerende for både forfatterne og oss som jobber her.

– I tillegg til alt som er nytt og spennende er det viktig å understreke at vi fortsatt skal være Norges største sakprosaforlag. Til høsten kan vi glede oss over nye bøker fra stjerner som Erika Fatland, Are Kalvø, Eivind Hellstrøm og Arne Brimi, avslutter Ørbeck Sørheim.