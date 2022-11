New York Times: En av årets beste bildebøker

New York Times kårer norsk godnattbok til en av årets beste bildebøker.

I 70 år har New York Times og the New York Public Library kåret årets beste bildebøker. De vurderer tusenvis av bøker før de ender opp med en liste over de ti beste. Og i år er den norske godnattboka Dyrene sover med på denne eksklusive lista.

Dyrene sover, eller Bedtime for Bo som den heter i USA, er skrevet av Kjersti Skomsvold og illustrert av Mari Kanstad Johnsen.

– En enorm anerkjennelse

– Det er en enorm anerkjennelse å komme på New York Times kresne liste over årets beste bildebøker. Listen er valgt ut i samarbeid med New York Public Library, som har noen av de beste fagfolkene på barnebøker i USA, sier Evy Tillman i Oslo Literary Agency.

Det er Enchanted Lion Books som har utgitt Dyrene sover i USA, og forlegger Claudia Bedrick sier at forlaget bestemte seg for å gi den ut med en gang de så boka første gangen:

– Vi ble slått av energien og de brilliante illustrasjonene. Kåringen i New York Times vil føre til at boka når mange flere barn og voksne i USA både via bokhandlere og biblioteker.

– Et drømmesamarbeid

Kjersti Skomsvold er lykkelig over at hun fikk lage Dyrene sover med Mari Kanstad Johnsen:

– Hun er utrolig dyktig, og Dyrene sover var et drømmesamarbeid.

Mari Kanstad Johnsen sier at dette kjennes som en helt spesielt staselig oppmerksomhet, og hun håper det fører til at mange lesere finner boka.

– Det har vært et utrolig fint samarbeid med Kjersti, teksten hennes åpnet umiddelbart for å kunne jobbe fritt med bildene, skape et inviterende, fabulerende univers!.

Dyrene sover er så langt solgt til 13 land, og tidligere i høst fikk den hedersprisen Årets vakreste bok av Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon.