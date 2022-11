NTNUs litteraturpris til Sæveraas

Torgeir Ekerholt Sæveraas er tildelt NTNUs litteraturpris 2022 for "Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone".

NTNUs litteraturpris skal gå til et norskspråklig verk av høy litterær kvalitet. Verket skal være utgitt i løpet av de to foregående år, og det skal være skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag.

Årets pris ble tildelt under Sakprosafestivalen i Trondheim. Dette er sjette gang NTNUs litteraturpris deles ut. Totalt ble over 30 nominerte verk vurdert, hvorav fire var med på kortlista.

«En kraftprestasjon»

Det var Torgeir Ekerholt Sæveraas (f. 1976) som ble tildelt årets pris, for boken Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone (Spartacus). Sæveraas er forfatter og historiker bosatt i Trondheim, med doktorgrad fra NTNU. Han har tidligere gitt ut I skyggen mellom trærne (Spartacus 2018), romanen Stridsrasjoner (Aschehoug, 2009), samt en rekke kronikker og faglige artikler knyttet til okkupasjonstiden i Norge.

Sæveraas´ bok Wehrmacht i Norge tar for seg den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Ved å bruke tidligere ukjent kildemateriale som feltpost og militære rapporter innad i Wehrmacht skriver Sæveraas fram krigshistorien fra bakkenivå, og utvider og nyanserer vårt blikk på soldatene og militærmakten som holdt til i Norge. Samtidig vises det frem hvor stor strategisk betydning Hilter-Tyskland tilla Norge.

I sin begrunnelse skriver juryen, at Sæveraas “ved å følge krigens utvikling gjennom enkeltindividers øyne koblet opp mot de store historiske linjene, evner Sæveraas å skape en spennende og nyansert bok med et veldig driv. […] Det å skrive et verk som så stringent løfter fram nye, historiske fakta, samtidig som det gir en troverdig framstilling av mennesker og situasjoner er en kraftprestasjon. Sæveraas’ verk er lettlest og informativt på et nivå få kan gjøre ham etter.”

Tidligere vinnere

De øvrige nominerte som kom videre til finalen var Astrid Sverresdotter Dypvik med Det mørke Tyskland: ei reise blant høgreekstremistar, Ingvild Folkvord med Stemmene etter 22. juli, og Bjørn-Erik Hanssen med Dynamitt i borehullene: Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870-2020.

Juryen har bestått av Andrine Aasen Monsås og Trond Åm fra Litteraturhuset i Trondheim, Siri Aurland Bredesen fra Forfattersentrum Midt-Norge, og blitt ledet av Hanna Malene Lindberg, universitetslektor i litteratur ved NTNU.

I tillegg til heder og ære følger 20.000 kroner med prisen.

Tidligere vinnere av NTNUs litteraturpris:

2017: Sara Sølberg for Seismiske smell

2018: Maria Berg Reinertsen for Reisen til Bretton Woods

2019: Arild Vange for Livet i luftene: fortelling, sang

2020: Erik Stenvik for Bondevett

2020: Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin for Bygården