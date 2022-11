– Har aldri sett likende utfordringer

– Ikke en gang de mest fremstående aktørene kan lukke øynene for dette, sier Tor Jonasson i Salomonsson Agency.

Tøffe tider, kan norske litterære agenter melde om i kjølvannet av høstens bokmesser. Det samsvarer også med bildet som tegnes av Tor Jonasson, litterær agent hos Nordens største agentur, svenske Salomonsson Agency. Men som kjent: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, skal vi tro Jonasson:

– Den gode samtalen og strategiene rundt eksisterende prosjekter får mye mer plass enn bare salg og pitcher. Jeg føler at ønsket om å bygge og gå den ekstra milen for prosjekter har blitt viktigere enn bare jakt – både fra et agent- og forlagsperspektiv.

Bør være «best i klassen»

– Verden er mer åpen enn noen gang og jeg oppfatter utgivere som utrolig nysgjerrige på hva som er nytt for dem. Forlag jeg alltid har sett på som tradisjonelle og veldig strenge i sin publisering leter nå etter stemmer fra hele verden. Forlagene er nok litt mer redde for å anta hva de betrakter som mer standard-prosjekter. Hvis et forlag er på jakt etter krim, romantikk eller en barnebokserie, bør forfatteren være «best i klassen» eller legge til noe nytt, sier Tor Jonasson.

– Krig, økte papir- og transport-kostnader, høye strømpriser og inflasjon – hvordan har dette preget samtalene over agentbordene?

– Slik verden nå ser ut, med utfordringene vi alle har forut, tar dette selvsagt mye av tiden. I mine 15 år i bransjen har vi aldri møtt så store utfordringer som nå, og ikke engang de mest fremstående aktørene kan lukke øynene for dette.

Jakter på det helt spesielle

– Hvilke trender ser dere? Hva etterspørres?

– Færre forlag leter etter «fyll-titler» og «midlist». Alle jakter stjernene, eller det helt spesielle som stikker ut og gjør utgivelseslistene deres komplette, fastslår Tor Jonasson.

– Noen forfattere og bokprosjekter i Salomonsson-stallen det var ekstra stor messe-interesse rundt?

– I den nye «post-covid-verdensordenen» blir messene mindre medvirkende for salg, og vi er ikke lenger avhengig av messene på samme måte som for fem år siden. Vi følte imidlertid at det var stor interesse for Lina Wolffs Augustpris-nominerte Djävulsgreppet, Matias Faldbakkens Stakkar, Anders De La Mottes nye serie og Conny Palmkvists fremragende barnebok Fyra minuter över tolv.