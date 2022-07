Forfattere skal siteres

DAGENS SOMMERGJEST: Vi beveger oss fort imellom. I går var vi i Lofoten. I dag skal vi vestover og fritte Brit Bildøen på fiskeværet Veiholmen - nord på Smøla.

Brit Bildøen (f. 1962) er å regne blant de fremste av dagens norske forfattere. Hun debuterte med diktsamlingen Bilde av menn i 1991. Etter denne har det kommet sytten utgivelser – prisbelønte oversetninger ikke inkludert.

Med romanen Sju dagar i august vant Bildøen P2-lytternes romanpris. For samme roman ble hun langlistet til Dublin Literary Award. Med Tre vegar til havet (2018) ble hun nominert til Kritikerprisen. For denne fikk hun også Nynorsk Litteraturpris (2019).

I 2020 utga hun sakprosaboken Over land og hav – eit år med trekkfuglar.

Bildøen har også vært festspilldikter både i Ørsta i 2001 og i Bergen i 2019.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Brit?

Vi har tilgang til to sommarparadis på Nordmøre, og nyttar oss fullt og heilt av dei. Først ei veke eller to med turgåing, lesing og fuglekikking på familiehytta i Grødalen, som er ein vakker fjelldal mellom Oppdal og Sunndalsøra. Så nokre veker med fisking, fest og eit jevnt og velkomment sig av gjester på Veiholmen, også kalla «havets hovedstad». Med eit besøk eller to på heimstaden Gossen og jazzfestivalen i Molde, er sommaren fullbrakt.

– Hva må den gode sommerferien inneholde?

Uteliv, bading, iskrem, fuglekvitter, jordbær, kald kvitvin – og gode møte med folk, både planlagte og overraskande.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i sommerbunken?

Eg har endeleg lese Døden og pingvinen av den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov. Det var massa snakk om den da den kom ut i 2006, og ei nyutgiving var absolutt på sin plass i år. Det er ei absurd og urovekkande og fengslande bok, ikkje minst i lys av det som skjer i Ukraina no.

Øvst i bunken av sommarlesing ligg faktisk ei bok som heiter «Høst». Da eg begynte på årstidskvartetten til Ali Smith var det vinter, og det kjendest riktig å begynne der. Så har eg forstått at «Høst» var den første Smith gav ut, og at eg kanskje heller burde ha starta med den. Men no blir det som det blir. Det er fascinerande og inspirerande bøker.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Den er allereie skriven og utgitt. «Mitt milde vesen», heiter den. Neida, det er nok berre tittelen som er sjølvbiografisk der. Kanskje eg skal parafrasere min første konsulent og store helt, Einar Økland. – Forfattarar skal ikkje sitere, dei skal siterast, sa han til meg da eg ville bruke eit sitat som motto for ei bok. Det er personane eg skaper i romanane mine som er interessante. Håper eg.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Blir ein del mailsjekking. Klarer ikkje å kople heilt ut. Men så har eg lang ferie også, da.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Må bli sjømat, det. Førstevalget er paella, tilberedt på gass ute eller i naustet – av min betre halvdel.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Draumen måtte vere å invitere Kerstin Ekman, den svenske forfattaren som ufatteleg nok i sitt åtteogåttiande år gir ut sin kanskje beste roman, «Löpa varg». Ho er fantastisk god til å skildre natur og menneske – ikkje minst menn – og mennesket sitt forhold til naturen. Vi skulle ha snakka om ulv, skogbruk og hundar blant anna.

– Ditt beste ferieminne?

Når mottoet er «livet er best ute», heng gode ferieminne uunngåeleg saman med været. Nordmørssommaren er krevjande i så måte. Dei beste ferieminna knyttar seg til lune dagar der det er muleg å gå rundt i kjole og sandalar, dagar som tillet oss å padle kajakk eller fiske eller dra ut til fyret for å bade. Og ditto kveldar med god mat og vin og venner og vakre solnedgangar.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Den vil eg gi til Anne Holt, som brukar sin posisjon på facebook til å hjelpe oss å samle og klarne tankane rundt vanskelege saker. Ikkje minst no etter det grufulle angrepet mot Pride-feiringa.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Å, eg er berre så glad for at nokon andre tar på seg den jobben! Og eg tvilar på at eg kunne gjort det betre enn den kulturministeren vi har no.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

At salget av både norsk og oversatt litteratur går til himmels!

– Planer for høsten?

Å skrive ferdig ein roman.