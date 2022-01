Nå kommer «Ida tar ansvar» på skjermen

Elli Rhiannon Müller Osborne er klar for premieren på «Ida tar ansvar». Serien er basert på Kjersti Halvorsens debutroman fra 2019.

– Det som ble sett på som negativt da jeg var liten, at jeg var fantasifull og fjern og i min egen verden, kan jeg bruke som hjelpemiddel i dag. Jeg kan lett se for meg situasjoner, sier Elli Rhiannon Müller Osborne.

Ung og engstelig

Ida tar ansvar som bygger på Kjersti Halvorsens romandebut med samme navn (Cappelen Damm), er Viaplays nye serie og har premiere på søndag. I serien vil TV-seerne møte den unge og engstelige psykologstudenten Ida som er besatt av katastrofetanker. Mest av alt frykter hun terror. Når hun møter incel-gutten Axel blir hun overbevist om at han er en fremtidig skoleskyter og at det er hennes oppgave å stoppe en katastrofe.

– Jeg kjenner meg ikke egentlig igjen i Ida, men jeg skjønner henne på et vis. Hun er student, har litt familieproblemer som alle andre har, og er kanskje litt som meg – at når man er litt engstelig, er alt et worst case-scenario, sier Elli, som tror mange kan kjenne seg igjen i det Ida gjennomgår og tenker på.

– Det er veldig viktig at vi lufter slike temaer. Kanskje er det fordi man er sensitiv, eller engstelig – noe det er naturlig å være. Men vi er egentlig ganske privilegert når vi engster oss over at ganske så absurde ting kommer til å skje, sier hun.

– Jeg tror det er en del som engster seg på grunn av at verden er blitt så liten som en følge av sosiale medier. At vi har muligheten til å få med oss alle nyhetene fra Amerika, og at vi kan sende kjærlighet til dem som er ofre der borte. Når det skjer, tror jeg vi kan bli ganske redde for å oppleve det selv.

Kjærlighet for Ida

Seriens Ida tar ansvaret sitt ganske så langt, og det oppstår mange mørkt komiske situasjoner underveis.

– Serien gjør ikke narr av angst, det skal man ikke gjøre – angst må man ta seriøst. Men samtidig er det positivt å tulle med det også, tror Elli, som ikke vil ta for lett på det og kanskje såre noen som sliter med det samme som Ida.

– Jeg håper jeg representerer de tankene folk kan ha og at jeg har gjort en god jobb med rollen. Men når det er sagt: Det er litt komisk å se seg selv som en engstelig person fra utsiden, at det kan komme mye gøy ut av det. Komikken ligger litt i Idas karakter.

– Jeg har veldig mye kjærlighet for Ida, og tror jeg vokste mye på dette prosjektet, sier Elli R. Müller Osborne, som skryter mye av Ida tar ansvar-regissør Rikke Gregersen. Sammen tenkte de høyt og diskuterte arbeidet. Begge kjente seg igjen i mange småting som engstelige personer sliter med i hverdagen.

– Som at Ida er redd på T-banestasjoner for å bli dyttet, eller at man er den som dytter og har små impulser om det, sier Elli og sier hun lett kan «se for seg situasjoner».

Lett for å bli redd

– Jeg har en naturlig sensitivitet, og er følelsesdrevet og litt engstelig. Jeg har for eksempel lett for å bli redd covid og sykdom. Faren min sa til meg at det er derfor jeg gjør en god jobb som skuespiller.

Elli Rhiannon Müller Osborne sier engstelsen er blitt bedre med årene.

– Jeg tror jeg har fått mer kontroll over det i hverdagen. Ja, jeg er tynnhudet fremdeles, men var nok ganske mye mer vanskelig å ha med å gjøre da jeg var 18–19. Det å være åpen om det og snakke om det og bruke det i jobb har hjulpet meg.

Den snart 21 år gamle skuespilleren har en rekke fine roller å vise til:

Filmer som Psychobitch, der hun spilte en hovedrolle, og Håp (begge fra 2019), fjorårets TV-serie Furia. Nå i 2022 følger Viaplay-serien Ida tar ansvar, Netflix-filmen Royalteen: Arvingen samt hovedrollen som kvinnelig varulv i den februaraktuelle kinofilmen Vikingulven.

– Jeg vil si Ida-rollen er ganske annerledes fra de andre – fordi jeg helt frem til nå har spilt «jente». Nå føler jeg at det er blitt litt mer voksent, og på min egen alder. Før har jeg alltid spilt et par år yngre, eller spilt en 16 år gammel jente da jeg var 16 selv, sier hun – og sikter til rollen som lillesøsteren i Erik Poppes Utøya 22. juli i 2018.

R-en

Stjerneskuddet bruker navnet Elli Müller Osborne mest, men prøver å få med R. for mellomnavnet Rhiannon om det går.

– Det er en Fleetwood Mac-sang, jeg har ordentlig hippieforeldre, ler hun. «Rhiannon» er Stevie Nicks’ signaturlåt, som hun skrev på 1970-tallet inspirert av historien om en walisisk heks.

Les intervju med forfatteren av Ida tar ansvar, Kjersti Halvorsen, her.