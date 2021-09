Debutroman blir dramaserie

– Det føltes helt uvirkelig, sier forfatter Kjersti Halvorsen. Viaplay lager nemlig dramaserie av hennes kritikerroste debutroman, «Ida tar ansvar».

– Da agenten min ringte og sa at noen var interessert i å lage tv-serie av boka mi, tenkte jeg at det måtte være tull, forteller Halvorsen.

Hun debuterte med romanen Ida tar ansvar (Cappelen Damm) i 2019. Romanen høstet gode kritikker, og Halvorsen ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris. Det tok ikke lang tid før Viaplay meldte sin interesse.

Har deltatt i prosessen

– Jeg føler meg utrolig heldig og glad for at verket mitt får nå ut til enda flere, i et nytt format, sier Halvorsen.

Ida tar ansvar handler om engstelige Ida, som er spesielt redd for terror. Handlingen tilspisser seg når hun møter den ensomme ulven Aksel, som har en urovekkende stor interesse for våpen.

– På hvilken måte har du vært involvert i produksjonen?

– Jeg har hatt dialog med manusforfatterne underveis, for eksempel om elementer de har lagt til eller endret, eller der hvor min tekst har vært tvetydig eller åpen for tolkning. Jeg har også fått lese manus, som ser veldig lovende ut, forteller Halvorsen.

Tematikken er bekmørk

– Som en litt bekymret jente som ofte spinner små ting ut av proporsjoner, snakket Kjerstis roman veldig til meg. Tematikken er bekmørk, men tonen er lett og morsom, noe vi har prøvd å videreføre til serien. Elli har gestaltet Ida på en måte som er både sår og vittig, og ikke minst veldig gjenkjennelig, forteller regissør Rikke Gregersen i en pressemelding.

Ida blir spilt av Elli Rhiannon Müller Osborne, kjent fra blant annet filmene Psychobitch og Utøya. Hun er i godt selskap med andre unge, lovende navn som Arthur Hakalahti (Kongens nei, Skam, Tre nøtter til Askepott), Mohammed Aden Ali (P3-serien 17) og Sofia Tjelta Sydness (Delete Me).

– Ida tar ansvar er en serie som jeg føler mange kommer til å kjenne seg igjen i, forteller Osborne.

Serien er planlagt med premiere mot slutten av året, men lanseringsdatoen er ikke bestemt.

Jobber med ny bok

– Det blir ingen oppfølger, men jeg skriver på en ny roman som jeg har holdt på med en stund, sier Halvorsen på spørsmål om leserne får følge Idas historie videre.

Til tross for at Halvorsen arbeider fulltid som psykolog, har hun funnet tid til å starte på arbeidet med den «vanskelige andreboken».

– Jeg skriver på kveldende og i helgene, men det er krevende å være ny psykolog ved siden av å skrive roman. Heldigvis er skrivingen så viktig for meg at jeg prioriterer fritiden min til det. Ida tar ansvar skrev jeg mens jeg var student, og det var lettere, for da er man mer fleksibel.

– Har serieinnspillingen inspirert deg i arbeidet med den nye romanen?

– Ja, det har det faktisk. Det var spennende å få innblikk i hvordan manusforfatterne jobber, hvordan de skrur til en handling. Det er noe jeg beundrer og gjerne vil bli bedre til selv.