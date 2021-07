Nå gjør de comeback

Cecilia Samartin kommer med ny bok i september – på juritzen forlag.

I 2006 startet Arve Juritzens forlagseventyr. Suksessen kom raskt da han sikret seg jackpot med Cecilia Samartin – en større norgesvenn enn Smokie, Bonnie Tyler og Horst Tappert til sammen. Ved hjelp av særdeles god jobbing opp mot bokhandlerne skapte Juritzen et lite mirakel av en kommersiell boksuksess. Havana-fødte Samartin ble et norsk fenomen fra romanen Señor Peregrino utkom her på berget i 2006, og gjennom flere år og romaner deretter – trass i at Samartin knapt hadde målbart salg ute i verden. Etter hvert fikk Juritzen også andre suksessforfattere, som krim-forfatteren Jan Erik Fjell (Bokhandlerprisen for Tysteren i 2010) og en av de senere års bestselger-forfattere Jørgen Jæger.

2019 var bare noen dager gammelt da det ble klart at Strawberry Publishing hadde kjøpt Juritzen Forlag og umiddelbart ville overta driften. Med på lasset fulgte Juritzens største suksess, romandronningen Cecilia Samartin.

Høst-dobbel

Men i september er de to tilbake igjen – med Samartin-romanen Kolibri, på juritzen forlag. Betyr det at Arve Juritzen er tilbake for fullt som forlegger?

– Jeg har vel egentlig ikke vært borte. Samtidig som jeg har jobbet med utvikling av nye TV-konsepter har jeg jobbet med barnebokserien «Kattekrigerne» i juritzen jr. I tillegg til Samartin har jeg ytterligere en stor utgivelse til i høsten, forteller Juritzen til Bok365.

Cecilia Samartins norgesturné i 2014 forteller mye om hvilken posisjon hun har hatt her til lands. I forbindelse med verdenslanseringen av romanen Los Peregrinos rakk hun over 44 arrangementssteder i 25 norske byer i løpet av de knappe to ukene hun var på besøk. Samme høst rundet Samartin én million solgte bøker i Norge.

Ute av karantene

Åtte Samartin-romaner er det blitt etter hvert – alle har vært på topp ti i Norge. I 2017 kom hennes foreløpig siste bok på norsk, Skjønnhet for aske – en roman Kari Birkeland ga en svært god anmeldelse på Bok365, og hvor hun mente Samartin var tilbake i storform.

Strawberry-avtalen ga Arve Juritzen to års karantene, også for Samartin. Men nå er hun altså tilbake på et juritzen forlag som atter en gang er eid fullt og helt av Arve Juritzen.

– Det kan nok virker en smule forvirrende, men forlagsnavnet fulgte ikke med i salget, og når min karantenetid var over var jeg så heldig at Samartin og hennes agenter valgte å fortsette å jobbe sammen med meg, forteller Arve Juritzen.

Om stemmen i sjelen

Kolibri er ute i bokhandel først 6. september, men allerede i dag starter forhåndssalget. Neste uke er tusen gratis eksemplarer av romanen på vei til ansatte i alle landets bokhandlere.

Og handlingen i den kommende romanen?

«Pete jobber i kystvakten og har sett mange hoppe fra den høye broen. Men når han henter Beth opp fra det mørke dypet, oppstår følelser han ikke kan kontrollere. Han trekkes inn i hennes eksentriske familie hvor løgnene sakte pipler frem. Og hva skal han gjøre med sin egen, store hemmelighet? Vil sannheten rive i stykker hans lille familie?», spør Cecilia Samartin i en pressemelding fra forlaget.

– På et dypere nivå handler romanen om å lære å stole på den indre stemmen fra sjelen vår. Alt for ofte tør vi ikke lytte til den, fordi stemmen forteller om muligheter som er for fantastiske til å at vi tør å tro vi kan gjennomføre dem. Men når vi først har lyttet, virkelig lyttet, er de umulig å ignorere. Så Kolibri er først og fremst en roman om å lære å lytte, sier Cecilia Samartin.

Ute av Verbena

I fjor flagget Arve Juritzen forlags-nysatsingen Verbena i kompaniskap med Bokkompani-duoen Robert Johansen og Sjur Mossige – med bakgrunn fra Victoria og Nord. De sistnevnte innkasserte en solid millionsum fra sin andel av Bastion-salget til Strawberry. Men selv om planten verbena i tidligere tider er blitt brukt som tryllemiddel for forelskelse, hjalp ikke dette den nye forlagssatsingen:

– Jeg har trukket meg ut av Verbena, de andre driver videre, sier Arve Juritzen.

Nå er det «all in» med egen satsing.

– Du er tilbake og skal pøse ut nye bestselgere?

– Hadde det vært så enkelt. Foreløpig er jeg tilbake til 2007 da juritzen forlag bare var meg og en knippe frilansere. Ambisjonen i høst er å ha to titler på bestselgerlistene, så får vi se.

På tampen vanker det også et ørlite frieri til større aktører:

– Jeg elsker å skape bøker og vil ha fokus på den kreative prosessen, så det hadde vært fint å være et imprint i et større forlagshus, sier Arve Juritzen.