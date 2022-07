Bøkene om Musse & Helium bergtar norske barn.

– Musse og Helium er et eventyr, ja!, sier Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for Cappelen Damm barn og ungdom.

Det er Norges kanskje aller mest populære mus for øyeblikket, det søte søskenparet Musse og Helium. Bøkene ligger på topp på bestselgerlistene og barna virker ikke å få nok.

Hittil er det utgitt fire bøker i norsk oversettelse og en aktivitetsbok.

– Opplaget på de fire første bøkene og bildeboken er på 75 000. Tar vi med aktivitetsboka i beregningen, lander vi på et opplag på 85 000, sier Trohaug.

Norske bokhandlere forteller også BOK365 i dag om populariteten til Musse & Helium – som de tror kommer til å vedvare gjennom sommeren.

1 million solgte i Sverige

I Sverige har bøkene siden 2018 nådd et samlet opplag på papir og digitale utgaver på over 1 million. Hittil er det utgitt fem bøker, og alle er blitt bestselgere.

Kvinnen bak den populære serien, Camilla Brinck, arbeidet som artist, låtskriver, produsent og dj, før hun debuterte som barnebokforfatter. Nå har hun skapt et helt univers tilhørende bokserien. Musse & Helium er å finne på alle sosiale medier-plattformer – de har til og med sin egen YouTube-kanal.

Et formspråk målgruppen kjenner

– Det er nok kombinasjonen av barnslig humor og spenning, uten at det er for skummelt, som gjør at det slår an, sier Trohaug.

Hun tror dessuten at illustrasjonene fra Shen Fei Studios bidrar til populariteten:

– Illustrasjonene som minner om tegnefilm og har et formspråk barn kjenner fra andre medier, både fenger og engasjerer målgruppa. Dessuten tror jeg det at forfatterens tilstedeværelse i boka gjør at ungene blir ekstra hektet – hun og den ekte katten Sigge er med i hver bok.

Trohaug legger en siste forklaring på suksessen:

– Til sist skal man ikke underslå at bruken av en god, gammeldags cliffhanger bakerst i hver bok, gjør at man vil ha neste bok; man vil jo lese videre for å finne ut hvordan det går.