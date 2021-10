Fornøyelig svensk barneboksuksess

ANMELDT: Camilla Brincks svenske barneboksuksess er en fornøyelig affære – perfekt til lesere i slukealderen.

Det er en av de største barneboksuksessene hos söta bror de siste årene. Bøkene om Musse og Helium har solgt i over 800 000 eksemplarer bare siden 2018, og alle de fem bøkene i serien har toppet bestselgerlistene.

Denne høsten utkommer første bok i serien på norsk – og norske barn kan glede seg til å stifte bekjentskap med disse nusselige skapningene.

Hullet i veggen

I den første boken, Mysteriet med hullet i veggen, møter vi Musse og Helium, to mus som bor hjemme hos Camilla. En dag dukker det opp et hull i veggen i Camillas leilighet, og når de to nysgjerrige musene bestemmer seg for å utforske dette, blir de ført til eventyrverdenen Dyreriket. Her viser det seg at Musse og Helium er prins og prinsesse!

Med hjelp fra nye venner, må de forberede seg på å legge ut på et farlig oppdrag for å finne igjen både den tapte Gullosten og foreldrene sine – og slik redde Dyreriket fra de forferdelige Duejegerne.

Nydelige illustrasjoner



Camilla Brinck:

Musse & Helium: Mysteriet med hullet i veggen

Barnebok

Cappelen Damm

176 sider

Oversatt av Nina Aspen

Musse og Heliums portal-fantasy gir tidlig assosiasjoner til andre store barnebokklassikere, som Narnia og Alice i Eventyrland. Men i motsetning til i de nevnte klassikerne, får vi dessverre ikke utforske Musse og Heliums eventyrverden i denne aller første boken. Mysteriet med hullet i veggen er i all hovedsak en etablering av universet, men glimtene Brinck gir inn i drømmeverdenen virker lovende.

Leseren møter blant annet spennende karakterer som varulven Ta-Ta, larven Slarve og gribben Gribbeline. Dessuten blir vi jo godt kjent med den pedantiske Musse og pratsomme søsteren Helium – og det er vanskelig å ikke bli glad i de to små musene.

Det hele blir brakt til liv gjennom nydelige illustrasjoner fra Brinck selv. Illustrasjonene er som tatt rett ut av en Disney-film, med en eventyraktig realisme i duse farger. Det er en strek som kler fortellingen.

For mange avstikkere

Boken stråler av en barnlig glede, som spesielt kommer til uttrykk i humoren:

«Musse ble til og med så redd at han prompet! Etter at prompen hadde forlatt den lille buksa hans og nådd opp til snuten, begynte han å veive med potene i luften for å få bort lukten. Det så ut som han skyggebokset. – Æsj, som det stinker! Snøftet han. Helium lo sånn at hun ramlet bakover»

Prompehumoren sitter løst, noe som får selv en voksen leser til å fnise. Morsomt er det også når musene må smøre seg inn i sneglebæsj for å unngå at Duejegerne plukker opp ferten til de kongelige musungene.

Samtidig blir dette barneperspektivet tidvis brutt av en oppdragende tone, som når musene har glemt å pusse tennene før sengetid:

«– Vet du hva vi var glemt? sa hun forskrekket. – Vi har glemt å pusse tennene i kveld!»

Slike avstikkere er det mange av – og disse gjør historien litt usammenhengende. Det faktum at Musse og Helium må reise frem og tilbake mellom Dyreriket og menneskenes verden, tilsynelatende kun for å sove i sine egne senger, ødelegger også litt for spenningen.

Perfekt til slukealderen

Mysteriet med hullet i veggen er en lovende start på et fint eventyrunivers.

Boken passer perfekt som høytlesingsbok for de minste eller for barn i slukealderen, og har alle forutsetninger for å kunne bli en bestselger også i Norge.

NORA STEENBERG