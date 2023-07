Merk deg 19 år gamle Oliver Lovrenski

DAGENS SOMMERGJEST: Silje Tretvoll - fungerende forlagssjef for skjønnlitteratur og markedssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug..

Silje Tretvoll (48 år) har jobbet med formidling, kommunikasjon, markedsføring og omdømmebygging i litteratursektoren i hele sitt yrkesaktive liv. I dag er hun fungerende forlagssjef for skjønnlitteratur, markedssjef skjønnlitteratur i Aschehoug. Hun har tidligere vært daglig leder i Foreningen !les og markedssjef i Forlaget Oktober. Nå lader hun opp til bokhøst.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Silje?

– Sommeren startet på Vestnes i Møre og Romsdal der moren min kommer fra. Nå er vi på Kreta for sol og bading og så blir det late dager med morgenbad, grilling, gode bøker og manuslesing på Larkollen.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Familie, venner, morgenbad, kaffe på brygga, jordbær, vannmelon, lange lyse sommerkvelder som tilbringes ute og mange, mange bøker.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Tillit av Pulitzerprisvinner Hernan Diaz er en imponerende intelligent, underholdende og storslått roman. Det er en bok i fire deler om rikdom, om USA, om kapitalisme, om hvem som forteller historien. Anbefales! I ferien leser jeg endelig Kerstin Ekmans Hendelser ved vann som er strålende! Jeg har også lest Hervé Le Telliers Anomalien, Thomas Korsgaards Hvis det skulle komme et menneske og så gleder jeg meg til ny roman fra Nino Haratischwili, Det manglende lyset.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Litt mailsjekking blir det. Vi lanserer bøker sommeren igjennom, så her gjelder det å følge med og å følge opp. Nå har vi akkurat satt i gang tredje opplag av Den stille leieboeren av Clemence Michallon. Da er det jo gøy å sjekke epost.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Nå koser jeg meg med gresk mat; tzatziki, fylte vinblader, gresk salat, souvlaki og kjøttboller.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg har jobbet i Aschehoug i halvannet år, men har ennå til gode å møte flere av de oversatte forfatterne. En middag med Salman Rushdie, Claire Keegan, Sara Stridsberg, Paul Auster og Siri Hustvedt hadde blitt en uforglemmelig kveld.

– Ditt beste ferieminne?

– Det er mange, men en reise jeg husker spesielt godt er turen mannen min og jeg tok til Vietnam og Hong Kong for mange år siden. Vi reiste rundt i tre uker, og det var uforglemmelig. Jeg skal definitivt tilbake en gang.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Kan jeg få lov til å gi ut flere?

– Absolutt her i bladet er det høyt under taket!

– Internt i Aschehoug ville jeg gitt en gigantisk bukett til Line Noreng Frost og Lilly Anne Hove. De har henholdsvis 30 og 25 års erfaring i Aschehoug og jobber med produksjonen av bøker. De holder hjulet i gang, er drivende dyktige toppfolk og verdens mest tålmodige mennesker. I bransjen for øvrig vil jeg gi en stor bukett til alle landets dyktige og hyggelige bokhandlere som står på og anbefaler bøker til kunder hver eneste dag. De gjør en enormt viktig jobb.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville fått fortgang i leselyststrategiarbeidet og bevilget en solid sum penger til dette. Lesesatsingen i Norge må styrkes og investering i lesing er klokt. I samarbeid med kunnskapsministeren ville jeg også sørget for at alle skoleelever har tilgang til et godt kuratert og faglig bemannet skolebibliotek på skolen de går på. Slik er det ikke i dag, og det er et demokratisk problem. Hvor du vokser opp eller hvilken skole du går på skal ikke avgjøre om du har tilgang til bøker eller ikke.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– I høst utgir vi en intens og rå oppvekstroman fra Oslo i dag. 19 år gamle Oliver Lovrenski har skrevet Da vi var yngre som alle bør lese. Noen ganger i mine etter hvert ganske mange år i bokbransjen har jeg hatt opplevelsen av å lese noe som jeg skjønner vil bli stort, og som vil bli stående. Slik har jeg det med denne boka. Vi følger Ivor, Marco, Arjan og Jonas som nettopp har begynt på videregående og får innblikk i et røft ungdomsmiljø. De stikker av fra institusjonene de er tvunget til å bo på og går aldri ut uten dop i bagen og kniv i jakka. Foreldrene er maktesløse, politiet hata og barnevernet har ingen kontroll. Boka er språklig nyskapende, bak alvoret er det en historie om vennskap og samhold fortalt med varme og humor. Jeg er sikker på at det er en bok fra sin egen samtid som elevene vil elske.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Aschehoug vinner Bokhandlerprisen igjen. Vi har mange sterke kandidater, så det mener jeg er en realistisk overskrift.

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Du burde ha spurt meg om hva jeg gleder meg til denne bokhøsten. Jeg ville svart: Det er så mye! Vi har blant annet fire dyktige debutanter og knallsterke titler av Aslak Nore, Geir Gulliksen, Helene Flood, Simon Stranger, Maja Lunde, Ivo de Figureido, Ingar Johnsrud, Silje Ulstein, Erlend Nødtvedt og Stefan Ahnhem. For å nevne noen.

Se tidligere sommergjester her!