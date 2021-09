Sprenger bibliotek-budsjettene

SVERIGE: E-bøker og lydbøker står for kun rundt 10 prosent av utlånet, men stjeler 50 prosent av budsjettkronene.

Det er duket for digitale bibliotek-tumulter i vårt naboland i øst, hvor utlånet av e-bøker og lydbøker er i ferd med å sprenge bibliotekbudsjettene. Alarmerende, mener det svenske forfatterforbundet.

«Uholdbar modell»

I en debattartikkel i Dagens Nyheter, omtalt i Boktugg.se, skriver Grethe Rottböll, Jörgen Gassilewski og Per Wirtén fra Sveriges författarförbund at det er absurd å registrere at en e-bok koster bibliotekene langt mer enn en papirbok. ”En vanlig bok kjøpes inn én gang. For en e-bok må biblioteket derimot betale ved hvert eneste enkeltutlån. Det er en uholdbar modell som har vokst frem», skriver de tre og etterspør en kulturpolitisk helhetsvurdering.

Mister kontroll?

Som et eksempel trekker de frem Stockholms stadsbibliotek, hvor e-bøkene og lydbøkene står for rundt ti prosent av utlånet, men rundt 50 prosent av innkjøpsbudsjettet: «Fortsetter utviklingen slik, vil man om ti år ikke ha en eneste krone til overs til papirbøker, som fortsatt er overlegent viktigst for leserne.»

Debattørene uttrykker også bekymring for at flere bibliotek har begynt å benytte eksterne selskapers apper til digital-utlån, og at folkebibliotekene dermed på sikt risikerer å miste viktig kontroll over digitaliseringen.