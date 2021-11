Med senkede skuldre

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Marius Fossøy Mohaugen den til forlegger i Ljå Forlag og produksjonsansvarlig i Kagge, Ingrid Goverud Ulstein. Hun prøver å senke skuldrene etter en hektisk høst, og gleder seg til å lese både Per Petterson, Ingvild H. Rishøi og Liv Ullmann når julefreden senker seg.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

Vi har akkurat lansert Ljå Forlags nyeste utgivelse Vanlige potteplanter, så jeg jobber med å gjøre den synlig for flest mulig. Samtidig prøver jeg å sakte senke skuldrene etter en litt mer enn normalt intens høst på produksjonsfronten i Kagge.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

Jeg tror ikke jeg ljuger hvis jeg sier 50/50, men det er samtidig ikke alltid helt klart for meg hvor grensa mellom de to går.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

Her er det veldig vanskelig å bare velge én, det er en bransje full av folk som jeg virkelig verdsetter. Hvis jeg får lov å velge tre, vil jeg gjerne trekke frem Terje Thorsen og gjengen hans i Tronsmo, som gjør det ordentlig gøy å være en liten Ljå i en stor bokåker. Signe Lind i Oktober som hvert år inspirerer og hjelper meg til å finne fram til hvilke av Oktobers mange nydelige romaner jeg skal lese, og som alltid velger rett. Og til sist Tuva Ørbeck Sørheim i Kagge Forlag som er et av de mest inspirerende og hardtarbeidende menneskene jeg har møtt. Hun ser en bok i alt, og kan få absolutt alt til å bli en god bok.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)?

Det har lugget litt i lesingen det siste året, jeg har dessverre mange kvartleste bøker liggende, men gleder meg til Per Petterson og Linn Ullmann. En virkelig god bok jeg faktisk har lest i år er Tegnehannes Bare vent. Den er helt fantastisk og fyller et tomrom i litteraturen for alle som må være gravide, eller kjenner noen som må være det.

Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart)