Bokhandlerprisen til Abid Raja

– Noen i forlaget antydet at jeg kunne bli nominert til Bokhandlerprisen, men jeg var likevel totalt uforberedt da boka faktisk ble nominert. Og når jeg attpåtil ender opp med å vinne er det rett og slett et sjokk, sier Abid Raja til BOK365. – Dette er jo en pris som «alltid» går til skjønnlitterære forfattere. Det er nesten 20 år siden siste sakprosabok vant.

Gir håp

På det fullsatte Litteraturhuset i dag havnet vi i den spesielle situasjonen at en kulturminister skulle dele ut Bokhandlerprisen til sin forgjenger i kulturminister-stolen. Begge har, oppsiktsvekkende nok, skrevet bøker som på hvert sitt hvis tar for seg mangfold og likestilling. Anette Trettebergstuen mottok Sørlandets litteraturpris i 2018 for boken HOMO, som hun og skrev sammen med Bård Nylund – påspedd andre profilerte bidragsytere som Jens Stoltenberg, Linn Skåber og Knut Anders Sørum.

Trettebergstuen roste prisvinneren:

– Både årets bok og årets prismottaker er spesiell. En utrolig viktig bok som har rørt og begeistret mange. Abid Raja har med Min skyld gitt oss det beste som er utgitt mellom to permer om en oppvekst mellom to kulturer.

– Jeg fikk den fineste departementnøkkelen av deg, du får den gjeveste litteraturprisen fra meg, oppsummerte Trettebergstuen da hun delte ut prisen.

Abid Raja kvitterte:

– Hadde ikke min side tapt valget, hadde det altså vært jeg som hadde overrakt prisen til meg sjøl.

Og han fortsatte:

– Jeg er utrolig takknemlig for alle bokhandlerne som har tatt seg tid til å lese boken min. Jeg vet at de blir nedlesset med hundrevis av bøker hvert eneste år, og det må være litt av et press. Man forventes å kunne mye når man jobber der i førstelinjen. Både bokhandlerne og bibliotekarene er en viktig del av grunnmuren i litteraturen. Det var en bibliotekar som på mange vis reddet meg, og ga meg leseglede – og bokhandlerne har jo noe av den samme rollen.

Han passet også på å takke sin kone, Nadia Ansar: – Uten din støtte, din kjærlighet og ditt vennskap, hadde verken boka eller Abid blitt noe av.

Lange ventelister

– Folks tilbakemeldinger har betydd enormt mye for meg. Jeg møter mennesker som sier at «jeg har lest boka di, og jeg har grått gjennom hele natten». Så jeg må ha truffet noe, sier Raja. – Tilbakemeldingene gir meg håp, håp om at jeg kan hjelpe folk å bli kvitt skyld og skam, eller føler på utenforskap av forskjellig art. Jeg tror mange av oss går og bærer på dette. Det kan være en kritisk stemme inni oss som bunner i forventninger fra familie, eller press fra samfunnet. Så ender vi opp med å rakke ned på oss sjøl.

Raja ser på hele jobben med Min skyld som et lagarbeid for å bryte ned tabuer og angripe utenforskap:

– Mange har tatt seg tid til å jobbe med boka. Jeg føler at mange i forlaget, Cappelen Damm, forsto dette prosjektet, at vi kunne få til positive endringer, og hjelpe folk med å bli kvitt skammen, bryte ned tabuer og angripe utenforskapet. Og så kom bokhandlerne om bord. Jeg har hatt gleden av å besøke 30-40 bokhandlere, og har litt på tull sagt at det gjerne må bli hundre før jul. Og så har bibliotekarene gjort en formidabel jobb. Det er ett års ventetid på boka mi på bibliotekene i Bergen. 900 står på venteliste hos Deichmann i Oslo. Så jeg håper mange får boka under juletreet, eller får lånt den av en venn.

Sakprosa-tørke

For Abid Raja kom tildelingen av Bokhandlerprisen som et gledessjokk. Ikke minst fordi sakprosa-tildelingene har vært sjeldne. I utgangspunktet er Bokhandlerprisen åpen for både skjønnlitteratur, sakprosa og barnebøker. I praksis har det vært en voksenroman-pris. I nyere tid har vi kun hatt tre sakprosa-vinnere: Fra synagogen til Løvebakken i 1985, og Bokhandleren i Kabul i 2002 – og så årets pris til Min skyld – en historie om frigjøring.

– Jo Benkow, Åsne Seierstad – og så meg. Det er knapt til å tro. Jeg er så utrolig takknemlig.

190 bokhandel-favoritter

Bokhandlerprisen er bokhandlernes egen pris og deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel. I introduksjonen til prisutdelingen sa dagens programvert, Knut Nærum at: – Gleden ved å kjenne en bokhandler minner om gleden ved å kjenne en ansatt på Vinmonopolet, bare at det er mindre skambelagt.

Styreleder i Bokhandlerforeningen, Hans Antonsen understreket prisens betydning: – Bokhandlerprisen må være en av de viktigste litteraturprisene i Norge, kanskje den aller viktigste – kåret av bransjens fotfolk.

Bokhandlerprisen er en pris det er knyttet mye forventning til i bokhøsten, da det er en indikasjon på bøkene bokhandlerne har stor tro på inn mot julesalget.

I alt stemte bokhandlerne på over 190 ulike titler i år, og landet på disse ti nominerte:

Jørgen Jæger: Dommen, Strawberry Publishing

Victoria Kielland: Mine menn, No Comprendo Press

Aslak Nore: Havets kirkegård, Aschehoug

Per Petterson: Mitt Abruzzo, Oktober

Abid Raja: Min skyld, Cappelen Damm

Tore Renberg: Assalamu alaikum, Oktober

Maria Navarro Skaranger: Emily forever, Oktober

Simon Stranger: 304 dager, Aschehoug

Trude Teige: Morfar pustet med havet, Aschehoug

Carl Frode Tiller: Flukt, Aschehoug

Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken» og prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen». I 1998 ble reglene endret slik at Bokhandlerprisen også kan utdeles til forfattere som har fått prisen tidligere, og fra 2008 startet man med nominasjon til Bokhandlerprisen.