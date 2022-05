Blir ny Spartacus-redaktør

CDA-agent Marius Hjeldnes blir forlagsredaktør – og Eivind Løvdal Refsnes skal sikre lyden av Spartacus.

Marius Hjeldnes (36) er ansatt som ny redaktør i Spartacus forlag. Han kommer fra stillingen som rettighetsredaktør i Cappelen Damm Agency, hvor han jobbet med forfatterskapene til blant andre Vigdis Hjorth og Roy Jacobsen i USA og England, Frankrike, Italia og Spania. Han har en mastergrad i Comparative Literature fra UCL i London.

– Målet mitt er å gi ut modige, vektige og minneverdige bøker, både norske og oversatte, bøker som evner å la leserne stå i undringen sammen med dem, og som forhåpentlig forstyrrer litt de forestillinger som ens liv vanligvis beveger seg i. Spartacus forlag er et ypperlig sted for det, og jeg er stolt av å få bli en del av en så fin gjeng.

Betydelig indre reise



– Kan du allerede nå trekke fram en tittel du ser fram til å jobbe med?

– Våren 2023 kommer det en dypt fascinerende og ambisiøs bok av den unge franske antropologen Nastassja Martin, en hybrid av antropologi og litteratur, en betydelig indre reise, men også en invitasjon til leseren om å se verden på en fullstendig annerledes måte, skrevet fram etter en skjellsettende opplevelse i felten i Kamtsjatka i det østre Sibir. Den boken håper jeg inderlig at mange vil lese.

Sjefredaktør Nina Selvik er svært fornøyd med tilskuddet til redaksjonen:

– Vi er så glade for å få Marius med på laget! Han brenner for de gode fortellingene og for bøker som kan bidra til viktige refleksjoner. I tillegg har han en bred internasjonal erfaring og et stort kontaktnettverk som vi allerede har rukket å nyte godt av.

Lydboksatsing



Samtidig går Eivind Løvdal Refsnes over i en stilling som kombinert lydbokredaktør og informasjonssjef:

– Jeg har alltid vært en storbruker av lydbøker, og vil gjerne være med og bidra til at sakprosaen får en sterkere posisjon i strømmemarkedet, sier Refsnes. – Foreløpig er det krevende å lage lydbøker av hele bredden i norsk litteratur, men jeg tenker det ligger et uforløst potensial på sakprosasiden, særlig for titler som har en sterk narrativ dimensjon. På sikt håper jeg det vil legges bedre til rette for at forlagene kan satse på de store, kresne lydbøkene som det nå er i overkant dristig å investere i. Det fortjener lytterne!