Med motstridende forventninger

FRAMSNAKKING: Eline Willumsen trekker frem en Simone de Beauvoir-roman om et ektepar i krise – for første gang utgitt på norsk.

Vi ruller videre med vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Eline Willumsen kommunikasjonssjef i Samlaget. Da vil jeg anbefale en av mine favoritt forfattere Simone de Beauvoir, fransk filosof og forfatter. Hun var mest kjent for det feministiske hovedverket Det annet kjønn.

Pendlende tekst

Fra egen hylle velger Eline Willumsen en forfatter som ikke lenger er blant oss, men i aller høyeste grad er med oss:

– I våres utga vi De uadskillelige, som handler om Simone de Beauvoirs oppvekst, og i høst utga vi de Beauvoirs Misforståelser i Moskva, og det er denne jeg ønsker å fremsnakke, romanen er skrevet i 1966, men har aldri tidligere vært utgitt på norsk og ble først publisert på engelsk i 2013 og på norsk nå i høst. Misforståelser i Moskva handler om et ektepar i krise, paret har motstridene forventninger til livet og hverandre. Her slipper også Beauvoir mannens synsvinkel til, slik at teksten pendler mellom kvinnens og mannens virkelighetsforståelse.

Opprivende drama

– I denne boken henter de Beauvoir inspirasjon fra de gjentatte reisene som hun og Jean-Paul Sartre gjorde til Sovjetunionen mellom 1962 og 1966 på invitasjon fra det sovjetiske forfatterforbundet. Med den kalde krigen og 1960-tallets Sovjet som bakteppe utspiller det seg et lavmælt og opprivende drama mellom ektefellene, forteller Willumsen. – Boken er virkelig godt oversatt av Gøril Eldøen og språket flyter lett og elegant. En vakker liten roman, som fortjener å få mange, mange lesere. Og har man ikke lest de Beauvoir tidligere er dette en perfekt begynnelse!

Sterk og viktig

Boken Eline Willumsen vil trekke frem fra et annet forlag er forlegger, journalist og nyinnsatt Sakprosafestival-leder Kristina Quintanos Budbringeren fra helvete. Tjue år med vitnesbyrd fra Middelhavet.

– I over tjue år har Quintano dokumentert båtflyktningers reise over Middelhavet og arbeidet som frivillig. I boken dokumentere hun fluktrutene over Middelhavet, de som drukner, de som overlever. Her forteller hun også smuglernes historie. Denne boken er sterk, viktig og rett og slett en av de tekstene man må ta seg tid og rom for å lese. Quintano deler en enorm kunnskap med leseren, og man blir både klokere og opplyst av å lese Budbringeren fra helvete.