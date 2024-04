Den prisbelønte forfatteren Maryse Condé er død, 90 år gammel, bekrefter familien overfor nyhetsbyrået AFP.

Maryse Condé har skrevet et tjuetalls bøker, blant annet den afrikanske slekts- og slavehandelsskildringen «Segu, Murer av leire» fra 1984-85, som ble hennes internasjonale gjennombrudd.

Hun er kjent for å skrive historiske romaner som tar for seg kjønn, etnisitet og kulturelle konflikter, og med søkenen etter egen identitet som et sentralt tema.

Condé ble født på øya Guadeloupe i Karibia, som tilhører Frankrike som et såkalt oversjøisk departement, og skrev på fransk.

I Sverige fikk Condé et nytt gjennombrudd i 2007 da forlaget Leopard gjenutga «Reisen gjennom mangroveskogen» fra 1989, regnet blant hennes beste verker.

Hun har ofte vært med på listene over mulige vinnere av Nobelprisen i litteratur. I 2018 ble hun tildelt Nya Akademiens litteraturpris – som ble stiftet i den trøblete tiden etter MeToo, der Nobelprisen ikke ble utdelt. Der ble Maryse Condé stemt fram som vinner av bibliotekarer fra hele Sverige, skriver TT.

Så sent som i 2023 ble Condé nominert til den prestisjetunge Bookerprisen for «The Gospel According to the New World», som den eldste forfatteren noensinne. Da hadde hun mistet synet – og dikterte boken til sin partner.

Ved siden av forfatterskapet hadde Maryse Condé en fremstående akademisk karriere og underviste lenge i franskspråklig karibisk litteratur ved det anerkjente Columbia-universitetet i New York.