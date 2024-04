Går sammen for å øke leselysten

NFFO, NBU, Norsk Forfattersentrum, Forleggerforeningen, Kulturtanken, Fritt Ord og Litteraturhuset i Oslo lanserer mentorprogram for barne- og ungdomsbokforfattere.

– Vi trenger å øke engasjementet for bøker hos barn og unge, og vi på Litteraturhuset mener at en viktig vei frem til nye lesere og økt leseglede for barn og unge går gjennom god formidling. FormidlerU vil bidra til å gi et fortjent løft til de vanvittig gode talentene innen barne- og ungdomslitteraturen, sier leder for barne- og ungdomsprogram på Litteraturhuset Camilla Kuhn.

NFFO, NBU, Norsk Forfattersentrum, Forleggerforeningen, Kulturtanken, Fritt Ord og Litteraturhuset i Oslo har gått sammen med Talent Norge om å lage et nyskapende program som skal støtte nye barne- og ungdomsbokforfattere på veien: Mentorprogrammet FormidlerU. De skriver følgende i en pressemelding: «Det har blitt helt avgjørende for et forfatterskap at forfatteren selv er en dyktig formidler. For ferske forfattere kan imidlertid spranget fra det ensomme arbeidet med boka over til arrangement, festivaler og turnévirksomhet føles enormt.»

I FormidlerU vil håndplukkede talenter få muligheten til å videreutvikle sine formidlingsferdigheter blant annet gjennom å få en egen mentor i faget.

Første møte med litteraturformidling

– Man er egentlig ikke forfatter før man har møtt en leser. Eller helst mange! Nå som vi har så mange gode aktører og arenaer knytta til barne- og ungdomslitteratur, er det avgjørende viktig at forfatterne ønsker og evner å ta scenen og fylle ulike formater i barn og unges øyenhøyde, uttaler Talent Norge-direktør Silje Riise Næss.

Talent Norge jobber for talentutvikling innenfor kunsten i Norge. Dette er aller første gang de støtter talentutvikling innen litteraturformidling.

Programmet vil i første omgang gå over tre år. Årets ferske barne- og ungdomsbokforfattere er nå valgt ut etter søknad. Etter hard konkurranse og mange gode søknader ble årets deltagere Håkon Solheim Marcus, Johanne Scheen Jahnsen, Kari Mathilde Hestad, Kjersti Synneva Moen, Noshin Saghir, Oda Valle, Ragnhild Holmås og Solgunn Solli.

– Jeg trenger å bli mer trygg

– Jeg ser at jeg har noe bra på gang, men jeg ser også at det kan bli mye bedre. Med kyndig veiledning kan det gå fra å være et bra opplegg til å bli et gnistrende bra show, for mange forskjellige målgrupper, forteller Ragnhild Holmås, talent 2024.

Overgangen fra å skrive bok til å reise rundt i landet og formidle boka til barn og unge er stor. Imidlertid uttrykker alle talentene at de har et sterkt ønske om å drive formidling.

– Jeg har veldig lyst til å reise rundt og formidle til barn (…) men da trenger jeg å bli litt mer trygg og ha litt bedre selvtillit på det å formidle, sier Oda Valle, talent 2024.

Norske barne- og ungdomsbokforfattere er samarbeidspartnere i prosjektet, og ser viktigheten av støtte og veiledning tidlig i et forfatterskap:

– For oss i NBU var det en selvfølge å delta på noe som vil styrke kompetansen i barn og ungdomsbokfeltet. Formidling er en viktig del av jobben til en barne- og ungdomsbokforfatter, og en økt kompetanse av faget er med på å styrke feltet. Dette er særlig viktig for debutanter som skal etablere sitt forfatterskap, forteller nestleder Sanne Mathiassen i NBU.

Fire mentorer

Talentene vil delta på en innledende formidlingsworkshop og får deretter mentortimer og oppfølging med en erfaren forfatterkollega. I tillegg blir det en uformell FormidlerU-talentiade, hvor både talentene og mentorene skal få brynet seg på scenen med engasjerte skoleklasser i salen! Mentorprogrammet avsluttes med formidlingsturné hvor talentene får øvd seg på formidling i praksis.

Mentorteamet for årets talenter består av fire av landets mest erfarne barne- og ungdomsbokforfattere, som til sammen har mer enn 30 års erfaring med formidling til barn og ungdom. De er Neda Alaei, Sigbjørn Mostue, Hans Jørgen Sandnes og Line Halsnes.

Både mentorene og talentene skriver innenfor flere sjangre, både sakprosa og skjønnlitteratur, og FormidlerU tar slik sett sikte på å løfte alle sjangre innenfor barne- og ungdomslitteraturen.

– FormidlerU er en spennende nyskaping som vi tror vi gavne både forfattere og lesere. Norsk litteratur byr på en enorm bredde, og vi er glade for at flere sjangre blir representert i arbeidet. Dette kan gi kraft og styrke inn i arbeid med lesesatsing blant unge, og samtidig gi forfattere flere bein å stå på», sier generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø.