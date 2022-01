Maria Ressa til Lillehammer

Fredsprismottaker Maria Ressa kommer til World Expression Forum på Lillehammer i mai.

Det er duket for storfint besøk på Lillehammer i mai: Mottaker av Nobels fredspris 2021, Maria Ressa, kommer til mjøsbyen for å delta på ytringsfrihetskonferansen World Expression Forum (WEXFO).

Forfulgt og fengslet

Maria Ressa er medgrunnlegger, administrerende direktør og sjefredaktør for den filippinske nyhetsorganisasjonen Rappler.com. Ressa har blitt hedret over hele verden for sitt modige arbeid med å bekjempe desinformasjon, falske nyheter og forsøk på å kneble den frie pressen. Hun ble kåret av TIME til en av årets personer for 2018 og en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene i 2019. Hun har avdekket maktmisbruk, voldshandlinger og økende autoritære tendenser i sitt hjemland, Filippinene, og har blitt forfulgt og fengslet på grunn av dette.

I 2021 mottok hun Nobels fredspris for sin «innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred».

– Imponerende og inspirerende

Administrerende direktør i WEXFO, Kristenn Einarsson, ser frem til å ønske nobelprisvinneren velkommen til Lillehammer:

– Maria Ressa er en imponerende og inspirerende talskvinne for nødvendigheten av å fremme og forsvare ytringsfriheten. Vi setter stor pris på at hun har bestemt seg for å bli med på World Expression Forums første kongress i mai i år.

Selv om Ressas besøk skjer i forbindelse med konferansen, vil det også bli mulighet for at publikum som ikke tilhører konferansen får oppleve fredsprisvinneren.

«Ytringsfrihetens Davos»

World Expression Forum (WEXFO) er av initiativtakerne blitt beskrevet som et «ytringsfrihetens Davos-møte» og skal være til inspirasjon internasjonalt, nasjonalt og lokalt. WEXFO skal være et årlig arrangement som avholdes første gang 30. og 31. mai 2022, og vil finne sted på Lillehammer i tilknytning til Norsk Litteraturfestival. Ambisjonen er at møtestedet blir like viktig for utviklingen av ytringsfriheten som World Economic Forum er for utviklingen av verdensøkonomien.