Rakk å revidere selvbiografien

Bare to uker før hun døde ble Ronnie Spector ferdig med å oppdatere selvbiografien sin, som utkommer i ny utgave i mai.

Opprinnelig ble Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness utgitt i 1990. Den har ifølge Rolling Stone vært utsolgt fra forlaget i årevis, med sin skildring av den legendariske artistens sterke livshistorie – blant annet ekteskapet med Phil Spector. Men også om hvordan hun spilte inn med Steven Van Zandt, festet med David Bowie og turnerte med Bruce Springsteen.

Det siste året av sitt liv jobbet Ronnie Spector med å revidere boken, regnet som en av de store rockememoarene. Hun døde av kreft 12. januar, 78 år gammel.

– Hun visste at hun var syk og jeg visste at hun var syk, men hun var svært diskret om det, sier forlagsredaktør Sarah Crichton i forlaget Henry Holt. Hun sier Ronnie Spector gledet seg til en planlagt bokturné.

Den nye utgaven, som slippes 3. mai under tittelen Be My Baby, etter hennes mest kjente hit sammen med The Ronettes, inneholder en etterskrift Spector skrev om hva som har skjedd henne i senere år.