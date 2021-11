Magisk, tragisk og virkelighetsnært

"Stargate" har alt en julefortelling bør ha; håp, glede, kjærlighet, tragedie, juletrær og pepperkaker. Ingvild Rishøi har skrevet en julefortelling med klar inspirasjon fra "Piken med svovelstikkene", noe H. C. Andersen sikkert ville nikket anerkjennende til.

Ti år gamle Ronja bor på Tøyen i Oslo, sammen med søsteren Melissa og faren. Faren er veldig glad i døtrene sine, men han er som oftest enda mer glad i puben Stargate. Fortellingen begynner med at faren har mistet nok en jobb, denne gangen som juletreselger. For å betale ned forskuddet faren har fått, og for å få penger til jul, overtar Melissa jobben, med Ronja på slep. Ronja hjelper Melissa med salg av julenek, og drømmer seg bort til de gangene pappa glemmer Stargate og oser av kjærlighet til døtrene sine.



Ingvild H. Rishøi:

Stargate – en julefortelling

roman

Gyldendal

133 sider

Søskenkjærlighet

Stargate er krydret med mellommenneskelige forhold, både gode og vonde. Relasjonen mellom hovedpersonen Ronja og den eldre søsteren Melissa er spesielt godt tegnet. Melissa passer på lillesøsteren og gjør så godt hun kan for å rydde opp etter en far som altfor ofte er fortapt nede i en halvliter. Melissa og Ronja er som yin og yang – Melissa den rasjonelle og besluttsomme, mot Ronjas svevende og drømmende vesen.

Juleglede

I en bok som i all hovedsak handler om (som Melissa forteller inkassobyrået) «to morløse barn og en alkoholiker», klarer Ingvild Rishøi å skape ekte jule- og høytidsstemning. Barnålslukten fra juletrærne, pepperkakene på pauserommet i brakka, og luciakjoler som må strykes hos naboen, er noen av flere herlige ingredienser som fyller leseren med juleglede. Sammen med Ronjas drømmer og fantasier om fortid og fremtid med favorittsangen hennes Deilig er jorden som bakteppe, er det umulig å ikke kjenne på litt julemagi.

Fattigdom

Ut over det å spre juleglede understreker Stargate et viktig samfunnsproblem: barnefattigdom. Over hundre tusen barn i Norge lever i fattigdom, noe som gjør Rishøis roman viktig og høyst aktuell. Ronja blir lykkelig da faren får jobb som juletreselger – kanskje skal de få ha et juletre i år? Å fortelle historien gjennom Ronjas øyne, er et sterkt virkemiddel som fungerer utmerket.

Det er rett og slett intet å utsette på romandebuten til Rishøi. Stargate er en vakker historie om julen, kjærlighet og håp, som vil få deg til å gripe etter både lommetørkleet og pepperkakene.

KRISTIN HARTVEDT