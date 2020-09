Lyst fra Lille Måne

Forlaget Lille Måne gjorde et bra år i 2019. Driftsinntektene steg med nesten 3 millioner og endte på nær 8 millioner. Driftsresultatet ble også bra, med et overskudd på litt over 500 000 kroner.

Omsetningen (*) ble med dette den nest høyeste i forlagets femtenårige historie. Forlaget har meldt seg ut av Forleggerforeningen da de ikke synes foreningen har gjort nok for å underlette distribusjonen for de små forlagene.

Forlaget satser primært på bøker om kosthold. Forlegger Jan Mesicek forteller at den største suksessen i fjor var boka om ketogent kosthold:

– Vi har stor suksess med keto, som er en slags videreføring av lavkarbo med en mer medisinsk tilnærming og litt strengere ernæringsprofil. Vi har solgt nesten 10 000 eksemplarer av Keto for nybegynnere, og det blir både omsetning og bunnlinje av.

Lite bidrag fra sjaman

Forlagets mest omtalte utgivelse i fjor var imidlertid Durek Verretts bok Sjamanens reise, hvor forlaget overtok rettighetene fra Cappelen Damm:

– Sjamanens reise bidro med et lite dekningsbidrag, men ikke det store. Vi hadde ingen store forventninger til utgivelsen, den var slaktet nord og ned og Durek Verrett er nok i overkant amerikansk selv for et new-age-publikum som vanligvis har toleranse for dette. Personlig synes jeg det var mye fint i boken, men den burde ha vært mye bedre redigert fra amerikansk hold. Vi fikk med utgivelsen bevist hvor raskt et lite forlag kan snu seg rundt. Vi var to-tre personer involvert i utgivelsen, og det gikk tre uker fra rettighetene var sikret til vi hadde bøker i bokhandelen. Det skjer ikke så ofte – så sånn sett var det en lærerik og inspirerende opplevelse.

Ny svensk hovedforfatter til bokhøsten

Lille Måne har alltid hatt mange svenske forfattere i stallen:

– Jeg synes det er svært behagelig å jobbe med svenske forfattere og forlag, og de fleste av våre store suksesser kommer fra Sverige. Nå satser vi på Martina Johansson, svensk bioingeniør og forskningsjournalist som setter sammenhengen mellom betennelser og sykdomsutvikling i et helt nytt lys. Hun har skrevet to bøker om betennelser, nummer to – Farvel til betennelser – kommer nå i høst. Hun har også en kjempespennende bok om hormoner på gang, så vi gleder oss mange foredrag og aktiviteter med henne. Martina er en keto-entusiast av internasjonalt format, hun kommer vi til å høre mye fra årene som kommer, hevder Mesicek.

Kunsten å bli uforglemmelig

I tillegg utgir Lille Måne noen utvalgte selvutviklingsklassikere. Mesicek setter her sin lit til legenden Dale Carnegie:

– Dale Carnegies udødelige bøker er aktuelle – alltid – og i år har vi plukket frem en bok som tidligere ikke er utgitt på norsk, Kunsten å bli uforglemmelig!. – Det spennende med Carnegie som forfatter er at han ønsket at bøkene hans skulle videreutvikles og videreføres og tilpasses tiden de leses i. Det arrangeres kurs over hele verden i Carnegies prinsipper, så Dale Carnegie-Instituttet er med å videreføre budskapet til tiden vi lever i.

(*) Tallene summerer de to søsterselskapene Forlaget Lille Måne AS og Little Moon Events AS. Fra og med inneværende år er selskapene slått sammen til ett.