Lyrikklista – sensommer 2024

LYRISK: Så mange som fem samlinger av året får plass på sensommerens lyrikkliste.

Øverst troner selvsagt Trygve Skaug av året.

Skaug er denne gang tett fulgt av Brynjulf Jung Tjønn som har ligget på lyrikklista med den allerede ikoniske Kvit, norsk mann helt siden boka ble utgitt i 2022. I sommer kom samlingen i sitt sjette opplag. I går hadde dramatiseringen av boka premiere på Vega Scene i Oslo med Huy Le Vo i hovedrollen og til musikk av Kim Thanh Ngo (aka: Kim Dürbeck). Dramatiseringen er et samarbeidsprosjekt mellom Vega Scene og Den Nationale Scene i Bergen.

Øverst av de nye samlingene på lista finner vi helt oppe på fjerde plass, debutant Anngjerd Rustand (f.1982). Hun har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen, og har studert ved Skrivekunstakademiet. Umiskjennelig hennes er et diktverk om å miste en mor, og selv å bli mor – om arv, omsorg og løsrivelse. Om samlingen skriver Olaug Nilssen i Bergens Tidende:

«Anngjerd Rustand er debutant, med det framstår ikkje slik i det heile tatt. Kanskje er det den mangeårige erfaringa hennar som billedkunstnar som gir henne autoritet som poetisk biletskapar, ho har i alle fall skrive ei vakker diktsamling som alle kan og bør lese.»

De to andre nykommerne på lista er Lea Madeleine Kristiansen (f. 1992), også hun debutant. Samlingen lover å by på tankevekkende lesning for alle som ønsker å ta et skritt tilbake og reflektere over livets tempo i vår moderne tid. Den siste nykommeren er imidlertid en gammel traver, Erling Indreeide (f. 1945). Han debuterte med diktsamlinga Trakter i 1972. Årets bok; Det er naturleg å vere menneske vegen til Geiranger : funderingar og ferdaminne, har fått god mottagelse. Sindre Ekrheim i Dag og Tid skriver: «ei bok som eig ei uvanleg sterk poetisk tankekraft …».

Boklista for lyrikk: Juli&August – 2024

