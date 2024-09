Rekordstøtte fra Fritt Ord til norske bibliotek

Fritt Ord gir 44 norske bibliotek totalt 2,6 millioner kroner til å arrangere møter om sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier. Det er en rekordstor sum.

Ifølge Fritt Ord handlet årets utlysning om historie og åpnet for tegneserier.

Biblioteksjef Cathrine Strøm ved Lillehammer bibliotek mener tegneserier er spesielt egent til å nå unge.

– Tegneserieformatet har en særegen evne til å treffe unge lesere og derfor egnet til å formidle historiske hendelser til denne målgruppen, sier Strøm og barne- og ungdomsbibliotekar Camilla Brandt i en pressemelding.

Lillehammer bibliotek er ett av bibliotekene som har fått støtte. De ønsker å invitere tegneserieforfattere spesielt for å møte ungdomsskoleelever og studenter ved Nansenskolen og Høgskolen i Innlandet.

Det kom inn 144 søknader. Støtten er det høyeste beløpet siden Fritt Ord begynte med bibliotekutlysninger i 2008.

Bevilgninger i Fritt Ords bibliotekutlysning 2024: Fortalt Fortid

Meløy bibliotek: Fortalt fortid: Bli kjent med historien rundt deg!

Porsgrunn bibliotek: Fortalt fortid: Blått blod.

Tysvær bibliotek: Fortalt fortid: Arrangementsrekke.

Trondheim folkebibliotek: Fortalt fortid: Arrangementer om sakprosa.

Søndre land kommune: Fortalt fortid: Arrangementsrekke.

Stange bibliotek: Fortalt fortid: Fortiet historie.

Bamble bibliotek og litteraturhus: Fortalt fortid: Arrangementsrekke og Bamble forteller.

Askøy Folkebibliotek: Fortalt fortid: Arrangementsrekke.

Hamar bibliotek: Fortalt fortid: Arrangementsrekke ved Litteraturscena.

Hadeland litteraturforum: Fortalt fortid: Vår historie – fortalt på ulike måter, med temaer aktuelle i vår tid.

Kongsberg kommune: Fortalt fortid: Kvinner i historia.

Arendal bibliotek: Fortalt fortid – med nåtidsblikk.

Nittedal bibliotek: Fortalt fortid: Hemmeligheter fram i lyset.

Sandefjord bibliotek: Fortalt fortid: Historien fortalt av Dag Solstad.

Hustadvika kommune: Fortalt fortid: Hvem forteller historien – og hva forteller de?.

Ålesund kommune: Fortalt fortid: Sagaenes verden – arven fra norrøn tid i moderne historiefortelling.

Rana bibliotek: Fortalt fortid: Something old, something new – fra vikinger til Ole Tobias Olsen.

Moss kommune: Fortalt fortid: Mossebibliotekene Passe smalt – tverr historie.

Serieteket, Deichman Grünerløkka: Fortalt fortid: Tegna fortid.

Nordre Follo bibliotek: Fortalt fortid – i nåtid og fremtid.

Ringsaker kommune: Fortalt fortid: Hjem! Å reise fra og reise til.

Haugesund folkebibliotek: Fortalt fortid: Arrangementsrekke og samarbeid på Haugesund folkebibliotek.

Østre Toten folkebibliotek: Fortalt fortid: Arrangementsrekke.

Biblioteket Lørenskog kommune Kulturtjenesten: Fortalt fortid: Tegnet historie.

Bærum bibliotek: Fortalt fortid: Historien vår i nytt lys.

Asker bibliotek: Fortalt fortid: Viten og vilje – festival.

Biblioteket Enebakk kommune: Fortalt fortid: Jølsenuka i Enebakk.

Tynset kommune: Fortalt fortid: Ikke på pensum.

Tromsø bibliotek og byarkiv: Fortalt fortid: Arrangementsrekke.

Gjøvik bibliotek og litteraturhus: Fortalt fortid: Foredragsrekke innen sjangrene tegneserie, roman og sakprosa.

Vestvågøy kommune: Fortalt fortid: Hendelser på hav.

Karmøy kommune oppvekst- og kulturetaten: Fortalt fortid: Lokal vikinghistorie og Amerika-utvandringen.

Nesodden bibliotek: Fortalt fortid: Å synliggjøre det usynlige.

Lillehammer kommune: Fortalt fortid: Historien illustrert 2025.

Alvdal kommune: Fortalt fortid: Hva skjedde med taterne i Norge?.

Ørland folkebibliotek: Fortalt fortid: Situasjonen i Europa.

Rælingen bibliotek: Fortalt fortid: Historien kort fortalt – hvordan kunne det skje?.

Randaberg folkebibliotek: Fortalt fortid: Dante – Inferno – Santa Muerte.

Voss bibliotek: Fortalt fortid: Historieformidlinga sine moglegheiter.

Stord folkebibliotek: Fortald fortid: Arrangementsrekkje om teikneserie, skjønnlitteratur og sakprosa.

Bergen kommune: Fortalt fortid: Hvem sin krig?

Farsund bibliotek: Fortalt fortid: De underfortalte historiene.

Deichman Torshov: Fortalt fortid: Tilbake til fremtiden.