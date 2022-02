Her er BOK365s Mammut-anbefalinger

Det er klart for årets Mammut. Her er et dusin anbefalte bøker fra BOK365-redaksjonen.

Mandag går startskuddet får årets Mammutsalg i butikk. På nett er bokhandlene allerede godt i gang med å forhåndsselge årets Mammut. Det bør være noe for enhver smak i årets Mammut-katalog. Her er et dusin utvalgte fra BOK365-redaksjonen:

Leif Gjerstads anbefalinger:

Beate Grimsrud: Jeg foreslår at vi våkner (Cappelen Damm)

Møt Vilde. Hun er norsk, bor i Stockholm og får påvist brystkreft. Brystet hun må fjerne blir et bilde for noe som mangler, og Vilde og kjæresten O surrer rundt i usikkerheten. Men samme hvor utrygg Vilde er klarer forfatteren å geleide leseren trygt gjennom 535 sider, som et rolig ansikt man kan se inn i og kjenne seg likt og elsket av.

Beate Grimsruds prosjekt er å skrive tett på sitt liv og egne erfaringer. Observasjonsnivået er springende, poetisk, gravende, detaljert og til tider sylskarpt. Det er en avstand, et lite vindu mellom oss og Vilde, og i det spennet blir det stor romankunst. Grimsrud er en spennende, gammeldags historiesmed som bør figurere på listene ut dette året og nomineres til tunge priser.

Mammut-pris kr. 129 (Ordinær pris kr. 399)

Dag O. Hessen: Verden på vippepunktet (Res Publica)

I 2020 ble Dag O. Hessen både tildelt Brages hederspris og Brageprisen i kategori sakprosa for sin bok Verden på vippepunktet. Vi gjengir (deler av) Bragejuryens begrunnelse for sakprosaprisen:

«Vinneren er en svært god formidler med evne til å opplyse og underholde. Språket flyter lett både i framstillinger av tyngre teoretisk stoff og i lettere anekdoter, sammenligninger og eksempler. Boka får bred appell gjennom en vellykket balansegang mellom ulike syn. Den sammenfatter og tilgjengeliggjør et komplekst felt samtidig som den nyanserer den polariserte politiske debatten. Det hele gjøres med vitenskapelig forankring og respekt for meningsmotstanderne. Boka er tankevekkende og ytterst aktuell, og er skrevet med et uttrykkelig ønske om å engasjere sitt publikum og inspirere til handling.»

Mammut-pris kr. 179 (Ordinær pris kr. 329)

Virginie Despentes Vernon Subutex 3 (Gyldendal)

Vernon Subutex 3 er det avsluttende bindet i Virginie Despentes trilogi, som BOK365-anmelder Vidar Kvalshaug omtalte som «den kanskje sterkeste trilogien i Europa i vår tid».

I trilogien hyller Despentes populærkulturen og undergrunnskulturen, hun dyrker den sammen med sin gjeng og skriver uten avstand, men full av engasjement og oppgitt raseri.

I tredje bind lever Vernon Subutex og hans gjeng i en park, samfunnets utskudd samles. Slik ser gode borgere gjengen. Selv opplever de samhold, at de er en del av en motstrøms bevegelse. Virginie Despentes tar seg tid og lar romanene nær overbefolkes, uten å bli nervøs. Konfliktlinjene varierer fra bok til bok, men alt knyttes sammen i en nær uløselig knute mot slutten av siste bind. Despentes trilogi fremstår som et betydelig verk som beskriver samtiden utenfor alles trygge illusjoner.

Mammutpris 149 (ordinær pris 399)

Maren Simonsens anbefalinger:

Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill.): Blåhvalen. Den utrolige historien om det største dyret som noen gang har levd (Kagge)

Tegningene i denne boka er verdt et Mammut-kupp i seg selv. Illustrasjonene til Line Renslebråten gir leseren den samme følelsen av skrekkblandet fryd man kan få av å se underhavsdokumentarer på tv. Selv på et oppslag i en bok, er blåhvalen enorm.

Teksten er det heller ingenting i veien med. Tjernshaugen har både skrevet om ting man vil vite om en blåhval, som at den er større enn selv de største dinosaurene, men også om tingene vi ikke vil vite, men må vite, som for eksempel om hvordan menneskene i sin tid holdt på å utrydde den fantastiske arten for godt.

En bok som er beregnet for barn, men som alle med fascinasjon for verden under havet vil ha glede av.

Mammut-pris kr 169,- (Ordinær pris kr 349,-)

Tove Jansson: Sent i november (Cappelen Damm)

Den siste boka om Mummifamilien handler ikke om Mummifamilien, og ble derfor av Ragnar Hovland kalt «bipersonenes roman».

Fordi fortellingen foregår parallelt med Pappaen og havet, der Mummifamilien flytter ut til øya med fyrhuset, er det ikke Mummifamilien som har hovedrollene i Sent i november, men mumriker, homser, mymler og en og annen filifjonke. For ikke å glemme Onkelsulliken som er så gammel at han glemmer hva han heter: «Det er litt melankolsk å glemme de andres navn, men bare deilig å kunne glemme sitt eget», tenker Onkelsulliken når så skjer.

«Melankolsk» er beskrivende for romanen generelt, i tillegg til vemodig, og underfundig og merkelig, og likevel er Sent i november så gjenkjennelig.

Pappen og havet er for øvrig også på Mammut-salg.

Mammut-pris kr 129,- (Ordinær pris kr 249,-)

Amanda Svensson: Et system så storslått at man blendes (Gyldendal)

Sebastian, Clara og Matilda kommer sammen til verden, men livet fører trillingene i forskjellige retninger, nærmere bestemt til London, Påskeøya og Berlin.

Det er like tilfeldig som det høres ut, men likevel leter de tre etter system i tilværelsen og svar på hvorfor ting er som de er. Alt henger sammen med alt i et system så storslagent at om man ikke akkurat blendes, så lar man seg begeistre av romankarakterenes evne til å skape et orden i kaoset, eller vilje til orden.

Kanskje ikke rart at Svensson fikk akkurat Per Olov Enquists litteraturpris for denne romanen for spørsmålet koker ned til: ‘hva er egentlig et menneske’? Uten religion har det i hvert fall fortsatt trang til å skape sammenheng av de største tilfeldigheter, men det er ikke sikkert at det er i stand til det.

Mammut-pris kr 129,- (Ordinær pris kr 399,-)

Vebjørn Rognes anbefalinger:

Lars Lenth: Norske tilstander (Kagge)

En rasist som driver asylmottak og en klimafornekter som driver vindmøllepark, kan det blir utgangspunktet for en god roman? Jepp, så sant den er signert Lars Lenth kan man også lande et slikt prosjekt.

Det forblåste Stadlandet besørger kulissene for hans Norske tilstander. Her er det duket for et gjensyn med to kjære Lenth-figurer: Den konfliktsky bærumsadvokaten Leo Vangen og branden Rino Gulliksen, med bakgrunn som torpedo på lavt nivå – skjønt Rino i utgangspunktet er en hjertevarm sjel under den arrete innpakningen.

I Norske tilstander er alvorlig tematikk innpakket i fornøyelig galskap. Lars Lenth fortjener definitivt et enda større publikum.

Mammut-pris kr 169,- (ord pris kr 399,-)

Janne Stigen Drangsholt: Fra Shakespeare til Knausgård – 66 klassikere du naturligvis har lest (Tiden)

Har du store kratre i litteraturkunnskapen? Dette er boken for deg som har tapt kampen underveis med Knausgårds seks bind, har baska deg trøyt med Ulysses eller har sporet av Prousts tapte tid. Janne Stigen Drangsholt skummer fløten av fløten og gir deg førstehjelp ved å utvinne essensen fra klassikerne.

Boken rommer mye humor, kuriosa og «blott til lyst-sekvenser». Men samtidig også noen gode knagger å henge klassikerkunnskap på, noen interessante populærkulturelle referanser, og relevante tråder som trekkes bøkene imellom. Hvis du ikke vil bli tatt verken med buksene nede eller hodet under armen: Les deg opp med denne!

Mammut-pris kr 149,- (Ordinær pris kr 299,-)

Alex Michaelides: Den tause pasienten (Cappelen Damm)

Alex Michaelides lykkes til fulle med sin psykologiske thriller Den tause pasienten. Vi snakker her om en debutant i en sjanger hvor antallet skuffelser de senere år har ligget farlig nær antallet hyper. Bok etter bok blir utropt til den nye ditt eller datt. Særlig har Gillian Flynns Flink pike og Paula Hawkins Piken på toget blitt brukt som gullstandard på dette området. Den første er bedre egnet i så måte enn den siste, spør du meg. (Skal du grave gull i det siste tiårets bokbunker: Sjekk ut Steve J. Watsons utmerkede psykologiske thrillerdebut Før jeg sovner).

I Den tause pasienten møter vi Alicia Berenson, som en kveld skyter sin mann fem ganger i ansiktet for deretter aldri mer å si et ord. Seks år etter tragedien dukker det opp en ledig stilling på institusjonen The Grove, der Alicia er innlagt. Psykoterapeuten Theo Faber er overbevist om at han kan få Alicia til å snakke, noe ingen andre har klart.

Leseren må balansere på linen Alex Michaelides har strukket, og avgjøre: Hva er virkelighet og hva er bedrag?

Mammut-pris kr 129,- (Ordinær pris kr 379,-)

Anders Neraals anbefalinger:

Iselin Theien: Damene i Fiolveien – en historie om norske husmødre (Res Publica)

Iselin Theien (f. 1974) med doktorgrad i historie fra Universitetet i Oxford, er en fremragende historieforteller. Tidligere har hun skrevet kritikerroste bibliografier om Sonja Wigert og Carl Joachim Hambro.

I Damene i Fiolveien (2020) har Theien tatt utgangspunkt i protokoller fra en kvinneforening på Simensbråten i Oslo, og forteller deres historie gjennom 80 år. Kvinnehistorie er lett å forknippe med kamp: Kampen for rett til utdanning, stemmerett, likeverd, likestilling og fri abort. Alle selvsagt viktige. Det som imidlertid ofte kommer i bakgrunnen, er kvinnenes avgjørende betydning for utviklingen av velferdsstaten. Kvinneorganisasjonene, samlet i Norske Kvinners Nasjonalråd og i Arbeiderkvinnene, har gått i bresjen for viktige gjennombrudd innen ernæring, hygiene, helse, utdanning og seksualopplysning.

Det er en fargerik og fascinerende historie Theien har nedtegnet, full av kvinnenes fremtidstro og vilje. Man blir nesten nostalgisk av å lese om samholdet, solidariteten og ønsket om å utvikle samfunnet til alles beste, ikke kun for seg selv og sine.

Mammut-pris kr 179,- (ord pris kr 399,-)

Kjell Aukrust: Kjell Aukrusts verden (Cappelen Damm)

Få har satt populær-avtrykk i den norske folkesjelen som humanisten, humoristen, kunstmaleren og lyrikeren, Kjell Aukrust (1920-2002). Til hundreårsdagen for Kjell Aukrust sin fødsel kom dette praktverket av ei bok, en antologi over mye av alt hva n ’Kjell etterlot seg, imponerende redigert av Aukrust-forlagets Anders Heger.

«Kjell Aukrusts verk er et overflødighetshorn av skaperglede. Den som skal velge i det, har både en velsignet lett og forbannet vanskelig oppgave», skriver redaktør Heger i innledningen.

Aukrust var ingen sarkastisk, eller ironisk, humorist. Det finnes intet ondsinnet eller umodent i hans fabuleringer rundt livet, men det barnlige, nysgjerrige og spørrende, det beholdt han livet ut. Heger skriver:

«Han var utålmodig, utforskende og undrende som unger flest. Men til forskjell fra andre, sluttet han aldri å være noe av det, selv etter at han grodde til. Livet gjennom skulle han beholde det nysgjerrige og lekende blikket på verden som barn har, og som gjør den ny og skinnende hver morgen.»

Dette er ei gavebok å fysisk holde i – til å legge på bordet for å titte og lese korte stykker fra. En digital versjon vil aldri kunne gi deg samme følelse. Her er det på sin plass å nevne bokdesigner Ingeborg Ousland som til fulle har bidratt til at boka er blitt så vakker og kontekstuell.

Mammut-pris kr 199,- (ord pris kr 449,-)

Olav H. Hauge: Dikt i samling (Samlaget)

Det er få diktsamlinger å sikre seg hjem fra årets Mammut, men de som figurerer er verdt å merke seg. Skal jeg velge en av de fire, må det bli Hauge.

Olav H. Hauge (1908–1994) er den fremste norske lyrikeren i etterkrigstida. Han var både klassisist og modernist. Debuten som forfatter kom i 1946.

Gartneren fra Ulvik omtalte seg selv som en vanlig arbeider, men i norske litteraturhistorie står han ut som unik. På egen hånd skaffet han seg vidt utsyn og stor kunnskap. Han utga flere samlinger med gjendiktninger av engelsk, fransk og tysk lyrikk. Hans egne dikt har nådd langt ut i verden og han er blitt gjendiktet på et kvart hundre språk.

Dikt i samling inneholder utdrag fra syv av Hauges diktsamlinger i perioden fra 1946 til 1988: Glør i oska, Under bergfallet, Seint rodnar skog i djuvet, På ørnetuva, Dropar i austavind, Spør i vinden og Janglestrå.

En blomst til å sette i – og stendig hente fram fra – bokhylla.

Mammut-pris kr 199,- (ord pris kr 399,-)