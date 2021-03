Løken blir NBU-leder

Alexander Løken er valgt til ny leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Han overtar vervet etter Taran Bjørnstad.

– Jeg gleder med til å ta fatt på vervet som leder av NBU. For det er mange utfordringer å ta tak i framover, og det kan virke som det å leve av å være forfatter – som aldri har vært enkelt – blir stadig vanskeligere. Norsk Forfattersentrum rapporterer om en betydelig nedgang i formidlingsoppdrag – også før koronakrisen. Strømmeøkonomien, som har vært en god inntjeningsmulighet for mange barnebokforfattere, er under press. Dessuten melder flere etablerte forfattere om at det er vanskeligere å få antatt bøker hos forlagene, sier Løken.

Han legger til:

– Likevel er det sånn at det alltid vil være et behov for litteratur for barn og ungdom, og for oss som skriver dem. NBUs visjon «De beste bøkene til de viktigste leserne» er ikke bare tomme ord. Barne- og ungdomsbokforfattere bidrar til å utdanne den oppvoksende generasjonen, og lære dem gleden av språk og lesing.

Løken er utdannet Art Director og har bakgrunn som illustratør og tegneserieskaper. I 2014 debuterte han som forfatter med «Trollskallen». Boka ble nominert til Arks barnebokpris og Kulturdepartementets debutantpris, og vant tidenes første Bokslukerpris i 2015. Siden har han gitt ut ytterligere fem bøker for barn og ungdom. Løken har vært medlem i NBU siden 2015 og styremedlem siden 2018.