Lokalbøker selger best nå

Bergen og Drammen og bokhandlere i Sogn og Fjordane melder om bra fart i salget, mens Helén Foss er redd det går litt trått for de uavhengige i dagene før dagen. ARK-ledelsen er ikke bekymret.

Kl 0930 står Liljan Knutsen Hagelund i fronten av Norli på CC-senteret i Drammen. Dagen før hadde hun en index på 139 på salg og 140 på kunder, det vil si 39 prosent høyere omsetning enn på samme dag i fjor og 40 prosent flere kunder. Ved beina hennes, ut mot kjøpesenterkorridoren, står en lokalbok.

– Denne selger bra i år. Med sjumilsstøvler. Mellom Drammen, Eiker og Sande av Tom Helgesen og Tom Schandy.» En turbok, forklarer butikksjefen.

– Ellers går det i bestselgere andre også selger. Nina Lykke begynte å selge etter at hun fikk Brageprisen. Lars Saabye Christensen går også godt ut. Boka er ikke død, det kan jeg love. Men det går mye non-books også. Vi flyttet en pall med spill fram i front og det selges mye puslespill.

– Hvordan har året vært?

– Vi har hatt økning hele året, spesielt etter at senteret fikk vinmonopol i sommer. Jeg legger merke til at timen mellom 11 og 12 er blitt travel, nesten som på ettermiddagen, uten at jeg helt kan forklare hvorfor, sier Liljan Knutsen Hagelund.

Dette får du til jul. Boklista fra uke 50 pleier å være en god indikasjon på hva som ligger under juletrærne

Lokalhistorie og Lykke

– Som vanlig er det jo alltid noen sånne lokalhistoriske bøker som går godt, i år er det Bergensfortellinger og Kjøss meg i ræven som er veldig populære her hos oss., forteller daglig leder Elin Urke ved Ark Beyer i Bergen.

– Ellers så selger vi så klart mye av Nina Lykke. Maja Lunde har faktisk stått litt stille her hos oss, men nå har den begynt å bevege seg kraftig frem mot jul. Folk tenker nok at de som har lest Bienes historie sikkert vil ha denne også. Og til tross for manglende snø her, så selger vi veldig godt av Aksel Lund Svindal. Mange bergensere får bøker under treet, kanskje spesielt i år. Far får nok en lokalhistorisk bok, mens mor får Nina Lykke.

Litt trått?

Helén Foss organiserer rundt 70 uavhengige bokhandlere i Fri Bokhandel:

– Jeg er redd det går litt trått der ute, men jeg gleder meg over de positive i innspillene jeg får. Sist fra Rosendal Bokhandel som har hatt en fin økning. Det er som vanlig store variasjoner rundt om, ofte påvirket av om det er nye lokale utgivelser eller ei. De viktigste dagene gjenstår så jeg krysser fingre for bra shoppingvær i hele landet de nærmeste dagene, sier Foss.

Går bra, sier ARK-ledelsen

Ifølge Bokhandlerforeningen utgjør topp 100-lista bare 20 prosent av boksalget. ARK-kjeden mener en av de tydelige trendene er at mange velger titler langt unna bestselgerlistene. I fjor solgte kjeden 57.300 forskjellige titler i desember og tror dette tallet øker i år.

Forklaringen de gir, er denne: Mange kunder er svært godt orienterte allerede når de går over dørstokken i sin lokale bokhandler. De fleste har gjerne gjort grundig nett-research på egne vegne – og på andres vegne i disse juletider. Alle disse årene har mange trodd at digitaliseringen er en trussel for boka, men alt tyder på at det nettopp er digitaliseringen som bidrar til bedre kommunikasjon og økt tilgjengelighet.

– Vi ser også at denne kunnskapshungeren hos folk bidrar til at folk søker dypere og dypere kunnskap i sakprosabøker. Spesialiserte, smale titler treffer målgruppen sin både på nett og i butikk, sier Linda Frid Andresen, adm. dir. i ARK.

– Her er det kanskje snakk om en motreaksjon på lettvinte nyhetssaker i sosiale medier? Det virker som at folk vil forstå og holde seg oppdatert i økende grad, sier Andresen.

Lokalt i Sogn og Fjordane

Selja Forlag har sjekket hva som selger best hos sju bokhandlere i Sogn og Fjordane nå rett før jul.

–I Sunnfjord, det vil seie bokhandlane i Førde, Florø og Dale, er det Norvald Tveit si bok Kan det bli folk av slikt? og Kolbjørn Nesje Nybø si bok Husa våre. Arktitekturarven i Sogn og Fjordane som går att på listene. 92-åringen Norvald Tveit er inne på topp-3 i alle bokhandlane i Sunnfjord med den nye boka si. Boka er no utseld, og forlaget har tinga nytt opplag. I Sogndal er det Rune Timberlid si bok Superlag frå Sogndal. Bygdelaget som vart toppklubb i fotball som toppar. Heller ikkje uventa så finn vi Gloppen og glopparan av Ivar Andenæs på topp hos Norli Sandane. Hjå Norli Nordfjordeid er det «Husa våre» som toppar lista, forteller forlagsredaktør Anne Britt Fedøy.