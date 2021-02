LitFestBergen blir hel-digital

De nye smittevernstiltakene i Bergen gjorde at LitFestBergen måtte avlyse alle fysiske programposter. Men i kveld starter den digitale festivalen.

– Vi syns det er forferdelig. Vi har jobbet så hardt med festivalen i ett år, og så skjer dette. Vi har vært nervøse for at folk kjenner på en digital trøtthet, siden vi alle jo aller helst vil møtes. Det er jo hovedgrunnen til at vi arrangerer en festival, for å skape en møteplass for forfattere og publikum, sier festivalsjef for LitFestBergen, Teresa Grøtan.

LitFestBergen skulle etter planen åpnet festivalen for publikum i dag. Etter de nye smittevernstiltakene i regionen, må festivalen foregå uten publikum og utelukkende digitalt. Det hadde ikke Grøtan sett for seg for noen måneder siden:

– Det var en overraskelse for oss da de strammet inn igjen over nyttår, for vi hadde sett for oss at det ville gå motsatt vei. Vi var innstilt på å gjennomføre en festival mest mulig fysisk, og la mest mulig programposter til auditoriet på Litteraturhuset i Bergen, hvor det er plass til 50 publikummere.

Får hjelp fra Oslo

Men heldigvis tok festivalen tidlig noen grep, som har reddet dem i den nåværende situasjonen:

– Vi bestemte oss tidlig for å strømme, på grunn av publikumsrestriksjonene som forelå. Sånn sett stiller vi jo godt forberedt nå. Men vi var ikke forberedt på alle de norske forfatterne som ikke kunne reise hit fra hele landet.

Heldigvis har festivalen ordnet er samarbeid med Litteraturhuset i Oslo:

– Litteraturhuset i Oslo tar seg av direkte overføring eller opptak av samtaler med Oslo-forfattere, så vi får den produksjonsmessige kvaliteten vi vil ha. Vi vil unngå at programposter blir erstattet av Zoom-samtaler.

Offisiell åpning i kveld

Det er altså i kveld klokken 18.30 at festivalen sparkes i gang. Det blir åpningstaler sendt direkte fra auditoriet i Litteraturhuset i Bergen, og inviteres til samtale mellom Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen, Eirik Vassenden og Hilde Sandvik.

– Den samtalen er mer aktuell enn noensinne. Den var egentlig tiltenkt å være et slags tilbakeskuende samtale om pandemien og litteraturen, men vi står i den situasjonen mer enn noen gang, sier Grøtan.

Det vil i kveld også være kåring i LitFestBergens internasjonale essaykonkurranse og mulig å se en samtale med Karl Ove Knausgård, som er spilt inn i London. Og deretter følger fire nye dager med digital festival:

– Publikum kan forvente seg et program som holder et høyt nivå, både innholdsmessig og på produksjonssiden, forteller Grøtan. Du kan se programmet her.

12 timer forfattermaraton

– Vårt store prosjekt i år er Literature Live Around the World. Det er et samarbeid mellom 12 land og 12 festivaler, som skal ledes av Mona B. Riise og Siss Vik. Her vil vi reise til blant annet Australia, California, Kabul, Afghanistan og Jaipur. Det er det største prosjektet vårt, hvor vi har investert mest tid og krefter, forteller Grøtan.

Programposten starter klokken 12 fredag 12. februar, og vil presentere hele 60 forfattere.

– Det er halsbrekkende og litt voldsomt. Vi er veldig spent på hvor mange som vil følge med på Literature Live på verdensbasis. Dette er jo et program vi gjerne vil utvikle videre, og er spent på tilbakemeldingene på dette, sier Grøtan.

Fortsetter festivalen til høsten

Men etter festivalen stenger dørene, eller logger av, søndag 14. februar, er det på ingen måte siste vi hører fra LitFestBergen i 2021. Flere av programpostene er nemlig utsatt til høsten:

– Det er planlagt fire fredager til med «Litt LitFest». Vi har sett på hvilke samtaler som trenger tilstedeværelse på scenen og publikum i salen for at det skal bli så bra som det fortjener å bli. Vi har dermed gjort et utvalg av 10 programposter vi ønsker å sette opp fysisk. Det blir til høsten.

Grøtan forteller at de allerede er i gang med planleggingen av LitFestBergen 2022 – som forhåpentligvis kan gjennomføres fysisk.