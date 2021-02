Liv til Livsstil

Liv Loftesnes er ny redaksjonssjef for Livsstilredaksjonen i Cappelen Damm Sakprosa.

– Det er veldig gøy å starte i ny jobb! Etter en sving innom Cappelen Damm-lokalene på første arbeidsdag, har det vært full rulle her på hjemmekontoret. Det har gått veldig fint så langt, men det blir selvfølgelig stas å se hvordan folk ser ut fra brystet og ned etter hvert også, sier Loftesnes til BOK365.

Liv kommer fra stillingen som redaksjonssjef i Kamille, og har parallelt vært redaktør for en rekke bøker utgitt av Egmont People. Hun har nærmere tyve års erfaring fra mediebransjen, hvorav tretten år som redaksjonsleder.

– Det jeg ser aller mest frem til i min nye jobb er å samarbeide med alle de rådyktige menneskene som jobber i og med Cappelen Damm. Å få boltre meg sammen med og være en del av et så stort, kompetent og kreativt lag, er noe jeg virkelig gleder meg til. Det blir også en fryd å kunne bidra til å løfte frem nye, spennende stemmer som det norske folk kan bli inspirert og få nye perspektiver av, sier Loftesnes.

Vil utgi de aller beste bøkene

Loftesnes har universitetsutdanning med fagene samfunnsfag, historie, sosialantropologi, journalistikk og kunsthistorie. Sammen med sin mann, NRKs Yngvar Andersen, har hun skrevet flere bøker om mat, livsstil og trening.

– Jeg ønsker at vi skal gi ut de aller beste livsstilbøkene i årene som kommer. At det skal være en Cappelen Damm-logo på den boka du bare MÅ fortelle om på vennemiddagen eller på barselgruppa. At vi alltid klarer å levere gnistrende godt og inspirerende lesestoff, enten temaet er strikk, grillmat, relasjoner eller helsetrenden du er litt nysgjerrig på. At vi fortsetter å lage bøker som du vil huske, ta vare på og låne bort. Bøker til å le og gråte av, bøker som skaper debatt og bøker som du aldri har lest maken til.

Liv Loftesnes etterfølger Anne Søyland som vil fortsette som seniorredaktør i forlaget.