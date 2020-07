Gloria-konkursen: Får 430 000

Ikke-prioriterte fordringshavere foreslås utbetalt 62,3 prosent av kravene etter Gloria-konkursen. Dermed får Unni Lindell og Anne B. Ragde totalt igjen 429 000 av 648 000 kroner.

Nå ligger sluttinnberetningen etter Gloria-konkursen på bordet. Fasiten fra Advokatfirmaet Haavind er sannsynligvis en gledelig overraskelse for de fleste av fordringshaverne. Ofte er det bare vekslepenger igjen etter at prioriterte kreditorer (krav klasse 1, som eksempelvis lønn) har fått hundre prosent dekning og bostyrer har tatt sitt. Etter Gloria-havariet får trolig ikke-prioriterte kreditorer 62,28 prosent av kravene sine tilbakebetalt. I løpet av denne uka er det fortsatt mulig å rette innsigelser til anbefalingen fra bostyrer, advokat Ellen Schult Ulriksen, men innsigelser er svært lite trolig.

Totalt beløp kravene seg til 4 048 000 kroner. Av dette blir 2 566 000 utbetalt til fordringshaverne.

Taper drøyt 100 000 hver

Dermed blir det en betydelig slant også til to av de mest profilerte fordringshaverne, Unni Lindell og Anne B. Ragde, som sammen lagde juleheftet Julestjerner for Gloria sist høst.

Anne B. Ragde hevdet i et VG-intervju i februar at de to var ført bak lyset av forlaget, og at de til sammen sto i fare for å tape én million kroner på konkursen. Så stort var beløpet i realiteten ikke, viser oppstillingen fra bostyrer. Der ligger Ragde og Lindell inne med et krav på 340 289 hver, samt et mindre tilleggskrav fra sistnevnte på 7384 kr. Med 62,28 prosent utbetaling ender de to opp med rundt 429 000 kr totalt. Forfatterduoen må dermed vinke farvel til drøye 100 000 kr hver.

Investor-jakt strandet

Ragde og Lindell er ikke de største fordringshaverne i kroner. Der har de tre foran seg på listen: Statens innkrevingssentral med 750 000 kr (dividende 467 000), bokhandelkjeden ARK med 536 000 (dividende 334 000) og trykkeriet Livoniaprint med 504 000 (dividende 314 000) – alle beløp avrundet til nærmeste tusen. Blant fordringshaverne finner vi også Dag Otto Lauritzen, med et krav på 117 000 (dividende 73 000).

Det var i slutten av februar at Gloria måtte gå til skifteretten, noe som betød slutten på et to år langt forlagseventyr. BOK365 hadde tidligere meldt at forlaget befant seg i en pengeskvis og hadde innført betalingsstopp før jul. Deretter strandet både akkordforhandlinger og forsøk på å hente inn nye investorer.

Exit Stordalen

Da Gloria Forlag startet opp forlagsvirksomheten i februar 2018, var det med Petter Stordalens Pilar som deleier. Ekteskapet ble ikke så vellykket og harmonisk som planlagt, og Gloria flyttet ut av Stordalens bryllupssuite før hvetebrødsdagene var unnagjort. Allerede i oktober kjøpte Gloria-gründerne tilbake de 40 prosentene som var eid av Pilar forlag.

Ved opphør var eierskapet likelig fordelt på Anne Gaathaug, Marit Johansen Storm, Kristin B. Johansen og Katja Rugaas – alle med 125 aksjer (25 prosent) hver.

Bostyrer konkluderer med at det ikke er avdekket straffbare forhold i forbindelse med driften av selskapet og at det ikke er funnet noe som gir grunn for å anbefale konkurskarantene for noen av de involverte.

(Foto: Svein Finneide)