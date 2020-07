En jobbsøknad til Abid Raja

SOMMERGJESTEN: Tidligere leder av Den norske Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen er nesten klar med Kjell Aukrust-biografien som kommer i høst. Først når den er ute, vil han invitere kulturministeren på middag. Med seg i matsekken har han flere corona-pakker for kulturen, forslag til ny boklov og en søknad om deltidsstilling. Han er brukandes til litt av hvert.

Forfatteren og dramatikeren Sigmund Løvåsen (f. 1977 i Trysil) debuterte i 2003 med romanen Nyryddinga. For romanen fikk han Terjei Vesaas’ debutantpris og P2-lytternes romanpris. Senere har det kommet ytterligere to romaner og tre skuespill. Fra 2012 – 2017 var han leder i Den norske Forfatterforeningen. I 2018 utgav han sin første diktsamling, Med øksene dei haustar inn.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år blir det kombinasjon av ferie og ferdigstilling av biografien om Kjell Aukrust som skal ut til høsten. Vi starter i Kragerø med sjøliv, så litt hjemmeferie på Svartskog før vi ender i Rondane. En Trysil-tur blir det vel også.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Jeg og familien har alltid Norges-ferie om sommeren, men i år hadde vi tenkt å slå ut håret og toge til Italia. Det ble ganske tidlig klart at det ikke var gjennomførbart, så vi sikta oss inn på Sør-England. Det skar seg jo også, så da kjører vi samme opplegg som i fjor og årene før der. Like fint som alltid!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Nok bading er viktig! Ellers må det bli tid til litt fisking med barna og en fjelltopp eller to. Det viktigste er å våkne på hytta, stå opp, koke kaffe, sette seg under et pledd og stirre ut av vinduet.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg leste første boka i Hellemyrsfolket tidligere i år, kom på at jeg før bare hadde lest utdrag. Naturalistisk råskap, nødeløse portretter, tragiske livsskjebner, død, fordervelse og kjærlighet. Vakkert. Nå står Pablo Neruda for tur. Det har blitt en tradisjon å lese Neruda hver sommer.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Har blitt veldig glad i salater. En favoritt nå er med kylling, mango, rødbet og fetaost. Det beste å drikke til er Farris halvblanda med eplejuice.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Det måtte bli kulturminister Abid Raja. Jeg har flere koronapakker klare for kulturfeltet. De trenger bare hans velsignelse og et lite vedtak i Stortinget.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Den får gå til Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen. Hun står på for kunsten og litteraturen tidlig og seint i ei svært vanskelig og urolig tid.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Sender en bøling maneter til alle som kjemper mot fastprissystemet. Det norske litterære systemet er ikke perfekt, men fastprisen gir oss en rikere litteratur, gjør at vi kan opprettholde et stort antall bokhandlere over hele landet og gir en viss forutsigbarhet for forfattere og forlag. Norsk er lite språk, langt større språkområder, som det franske, holder fast på boklov og fastpris for å verne om språket. Fastprisen er royaltygrunnlaget vårt, det kødder du ikke med. Vi kan ikke overlate hva vi forfattere skal ha betalt til forhandlinger mellom Ark og Gyldendal. Vi må ikke skrote fastprissystemet, vi må forbedre det for å sikre at leserne også i framtida skal ha et stort utvalg bøker på norsk å velge mellom, gjerne i en lokal bokhandel so fortsatt holder koken. Fastprisperioden bør bli lengre og forlag og bokhandlere må pålegges et større ansvar for formidling av alle typer bøker.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville ha oppretta to hundre nye stipender under Statens kunstnerstipend. En betydelig økning til Norsk Kulturfond, herunder 70 millioner til innkjøpsordningene for litteratur. Jeg ville ha jobba tett med Arbeidsdepartementet for å få på plass gode pensjons- og sykepengeordninger for kunstnere. Jeg ville ha jobba tett med Kunnskapsdepartementet for å sikre gode skolebibliotek over hele landet. Og så ville jeg banka gjennom en boklov. Nå ser jeg at regjeringa har begynt å sette bort lovarbeid til andre. Hvis de vil, kan jeg ta på meg å lage bokloven. Fikser det bare jeg er ferdig med Aukrust-boka.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Jeg liker å klemme folk. Og gå på fest. Klemme på fest.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hva skal du gjøre til høsten? Så flott at du spør! Jeg er på utkikk etter en deltidsstilling av noe slag, så om noen har bruk for meg er det bare å si fra. Jeg er brukandes til litt av hvert.