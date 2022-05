Han blir ny Norli-toppsjef

Johan Baklund etterfølger John Thomasgaard som administrerende direktør i Norli-kjeden.

Styret i Norli har besluttet å ansette Johan Baklund som ny administrerende direktør. Han tiltrer stillingen etter sommerferien.

Baklund har bred erfaring fra retail-virksomhet. Han har blant annet vært administrerende direktør for Synsam gjennom åtte år (2009 – 2017) og styreleder i Felleskjøpet (2017 – 2020). I tillegg har han fartstid fra kjente virksomheter som Apotek1, Circle K og ICA.

Norli er nå landets største bokhandelvirksomhet, og Norli-bokhandlene og tilknyttede forhandlere har en samlet omsetning på om lag 2 mrd. kr, fordelt på over 200 butikker. Kjeden er eid 50/50 av Aschehoug og NorgesGruppen.

– Imponerende resultater

Styreleder i Norli Tone Krohn Clausen sier det er en glede å ønske Johan Baklund velkommen til bransjen.

– Baklund kan vise til imponerende resultater innen faghandel, han er en kommersiell strateg med operativ ledererfaring og er en inspirerende, samlende og god leder. Norli er et selskap med solid økonomi og som er svært godt posisjonert for fremtiden og spiller en viktig rolle i bokbransjens samfunnsoppdrag. Vi har sterk tro på at Baklund vil bygge på styrkene til Norli og utvikle virksomheten videre sammen med organisasjonen.

– Viktig samfunnsoppdrag

Johan Baklund ser frem til å ta fatt på arbeidet. – Norli har et viktig samfunnsoppdrag og er en sterk faghandel. Jeg gleder meg til å møte ansatte rundt om i hele landet og sammen videreutvikle Norli som en robust og fremtidsrettet bokhandel.

Det har etter hvert blitt vanlig at bokhandelkjede-toppene hentes fra annen kjedevirksomhet. Da ARK ansatte ny toppsjef sist høst, falt valget på Gøril Joys Johnsen fra Coop. Hennes ARK-forgjenger Linda Frid Andresen kom fra jobben som administrerende direktør i Fargerike. Tina Nyeman kom fra Brilleland til toppjobben i DNB-eide Nye Notabene i 2013, før hun to år senere gikk tilbake til brille-bransjen.

Gir seg på topp

Styret i Norli benytter også anledninge til å takke John Thomasgaard for hans bidrag med å lede selskapet gjennom avgjørende år.

Det var i midten av februar John Thomasgaard flagget at han ville gi seg, etter ti år som toppsjef i Norli: – Et vemodig men samtidig riktig valg for meg nå, uttalte Thomasgaard til BOK365 da, men la til at han ville savne både bøkene og folkene.

Thomasgaard gir seg på topp. Norli landet i 2021 rekordresultater, med betydelig vekst og økte markedsandeler både i fysiske og digitale kanaler.

Børs og katedral

Selv beskriver Thomasgaard sine ti Norli-år som høydepunktet i hans jobb-karriere, ti år hvor det meste i kjeden er forandret, «unntatt navnet og at vi hadde og har mange butikker»

På spørsmål om hva han er mest stolt av at Norli har fått til gjennom disse årene, svarer Thomasgaard: – At vi har klart å forene børs og katedral. Egentlig trenger det ikke å være noen motsetning mellom de to.