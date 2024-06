Leste inn 1000 navn til Nesbø-boktrailer

I en markedsføringskampanje til lanseringen av Nesbøs nyeste roman får alle Ark-venner en personlig boktrailer.

– Vi er svært glade for samarbeidet med ARK, Sølvrev og Seen. Jo Nesbø er en unik historieforteller med over 55 millioner solgte bøker verden over. Når han utgir ny bok, er det en begivenhet. Dette ønsker vi å markere ved å gjøre noe nytt markedsføringsmessig, sier Silje Tretvoll, markedssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug.

I dag lanseres Jo Nesbøs nye bok Kongen av Os, og i en ny markedsføringskampanje har ARK Bokhandel, i samarbeid med forlaget Aschehoug, filmproduksjonsselskapet Sølvrev og teknologiselskapet SEEN, lansert en personlig tilpasset video for å markedsføre Jo Nesbøs nye bok, Kongen av Os.

– Sølvrev har virkelig klart å fange essensen av Nesbøs skrivestil, noe som gir en visuell og emosjonell tilknytning til teksten, sier Kjersti Myre, kommersiell sjef i Aschehoug.

Har lest inn 1000 navn

– Etter å ha gjort flere kampanjer med personalisert film med både SEEN og Sølvrev med meget gode resultater, har vi sett at filmene fortjener mer oppmerksomhet, også i betalte medier, og sikrer en god merkevare miks og en fin helhet, sier markedssjef i ARK Gustav Eddy Larsen.

SEEN, som er kjent for å personalisere film, gjør filmen helt unik til alle ARKs kundeklubbmedlemmer.

Hvert enkelt medlem får sitt navn opplest og skrevet på bilskiltet vist i filmen. Bosted og nærmeste Ark butikk blir også vist i filmen. Voiceover er lest av skuespiller Thorbjørn Harr, som også er stemmen bak Nesbøs lydbøker. Det er altså ikke brukt AI, men Harr har lest inn 1000 navn fra Arks database, som dekker rundt 90 prosent av medlemmene.

Produksjonen av videoen har vært i hendene på Sølvrev, og det er Christer Dyngeland og Sigurd Fossen som har stått for idé og regi.

Kampanjen distribueres personlig til medlemmer av ARKs lojalitetsprogram “ARK-Venn” og vil også vises på betalte plattformer blant annet Instagram, Facebook og YouTube.