Lunken mottagelse av Nesbø

Anmelderkorpset er avmålt til Jo Nesbøs siste roman «Kongen av Os».

Her på Bok365 gir vår anmelder, Hans H. Skei boka terningkast 3:

«Med sitt enorme talent kunne jeg tenkt meg at Jo Nesbø ga det lesende publikum noe langt mindre lettfordøyelig enn en fortelling som preges av gjentakelsens uutholdelige letthet.»

En treer ble det også fra Sindre Hovdenakk i VG. Hovdenakk er kanskje den som er mest negativ med knagger som «sentimentalt, pompøst og overtydelig». Hovdenakk oppsummerer med at «boka er i tynneste laget.»

Ole Jacob Hoel i Adressa benytter også en treer og karakteriserer boka som «en skuffende oppfølger» av den fire år gamle romanen Kongeriket. Noe positivt finner dog Hoel:

«Det er sjelden kjedelig å lese Jo Nesbø, og han er også her et oppkomme av kreative innfall. Men i motsetning til forgjengeren som hadde et spenn fra det mørke og smertelige til den overdrevne grafiske vold, blir dette mer en ren underholdningsroman. Lett lest, om enn noe irriterende ordrik og omstendelig, og veldig lett glemt.»

Ola Hegdal i NRK rister ut en firer på terningen: «Det kan se ut som om Jo Nesbø med denne serien har forsøkt å teste ut hvor depraverte og morderiske hoved­personer vi lesere er villige til å følge med og heie på.»

Hegdal er ikke overbevist: «Dersom du bare skal lese én bok om brødrene Opgard og deres lyssky meritter, ville jeg ikke foreslå denne. Jeg ville begynne med «Kongeriket», den første i serien.»