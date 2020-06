Diktkammeret håper på din støtte

Lyrisk: Diktkammeret i god gang med ny "crowdfunding" kampanje. Vi minnes også en poet som var aktiv deltaker på skriveverkstedet, Kjell Ivar Sandvik.

Vi er mange som liker å skrive et dikt. De fleste havner gjerne i skrivbordskuffen, men noen lar seg publisere, om en finner et forlag – eller en plattform. Et viktig arbeid for å hente fram nye talenter, gammel som ung, har vært gjort via skriveverkstedet og nettstedet Diktkammeret. Primus motor og diktlærer for den populære tjenesten er og har vært, Helge Torvund.

Rett over nyttår kan verkstedet feire 20-års jubileum. Diktkammeret ble startet i 2001 som en del av Dagbladets litteratursatsing og ble raskt et populært tilbud til de som var opptatt av å skrive dikt. Gjennom de årene Diktkammeret har eksistert har Månedens poet blitt kåret av en fast jury. I 2015 trakk Dagbladet sin støtte. Etter dette har Diktkammeret fungert via folkefinansiering, eller crowdfunding som det nå helst heter på norsk.

Fra høsten 2017 intervjuer Klassekampens lørdagsbilag Bokmagasinet Månedens poet og månedens dikt blir trykket i spalten Poetisk praksis.

Diktkammeret er nå i gang med en kampanje for å sikre neste års drift av diktverkstedet. Midlene man får inn går til administrasjon av innhold, teknisk drift og nødvendige oppdateringer av dataplattformen. Målet er å få inn 30 000 kroner innen midten av juli. Til nå har innsamlingen hentet 17 000.

Du kan bidra med din støtte og se resultatet av innsamlingen her:

– La Diktkammeret leve!

Talentsmie

En lang rekke fine poeter har fått sine første dikt publisert via Diktkammeret, før de debuterte med bokutgivelser. Her noen få i utvalg:

Endre Ruset

Kjersti Bjørkmo

Tyra Teodora Tronstad

Øyvind Rangøy (debutert på estisk!)

Cecilie Cottis Østreng

Hilde Susan Jægtnes

Håkon Øvreås

Terje Tørrisplass

Brynjulf Jung Tjønn

Linda Klakken

Tom Ingar Eliassen

Trine Ness

Lise-Marte Vikse Kallåk

&Kjell Ivar Sandvik

Den jeg selv ofte tenker på og som var aktiv deltaker på Diktkammeret, er Kjell Ivar Sandvik (1962-2016). Et av de finstemte diktene jeg stadig vender tilbake til er diktet Svalene fra samlingen Dype fall, snublende forstand (Kvalshaug forlag, 2014). Dette får kranse denne søndagens Lyriske. Støtt gjerne Diktkammeret med en skjerv, skriveverkstedet er viktig for framveksten av ny norsk lyrikk – fra eldre som fra ung, i alle former og på alle målføre.

SVALENE

Ved det halvåpne vinduet

lener du deg mot meg

Skyene kommer sakte

over fjellet, en etter en

Kjenner brystet ditt

mot armen og noe

jeg vil tilstå

Da legger du hånda

på skuldra mi

Lukk øynene, sier du

Hører du svalene

som snur over taket?