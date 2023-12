Legger opp: Skal bekjempe Trump

"Drømmenes by" er den nest siste boka til den amerikanske forfatteren Don Winslow. Neste år kommer "By i ruiner". Så er det slutt.

– Det var med blandede følelser jeg skrev slutten. Jeg følte meg lettet, glad og litt trist, sier den amerikanske forfatteren til TT.

Nå tar det litt tid før leserne finner ut hvordan hovedpersonen Danny Ryan har det.

Hittil er de to første delene av hans episke trilogi om de irske og italienske krimkartellene i USA på 80- og 90-tallet gitt ut på norsk – En by i brann og Drømmenes by. Den tredje delen By i ruiner har planlagt utgivelse i USA 2. april neste år.

I den første boka blir Ryan, som tilhører den irske mafiaen, trukket inn i en krig med den italienske mafiaen, og tvunget til å flykte. I Drømmenes by havner han under flukten i Hollywood og blir en aktør i filmindustrien.

– I bok nummer én taper han en krig, bok nummer to er en kjærlighetshistorie, om enn tragisk, og i bok nummer tre bygger han et imperium, forklarer Don Winslow.

Gangsterhistorie bygd på Iliaden

Han har arbeidet med denne trilogien i 23 år, siden han fikk ideen om å skrive en gangsterhistorie basert på Vergils Æneiden og Holmers Iliaden.

– Så har jeg skrevet en serie bøker i mellomtiden for å kunne vie all min skrivetid til denne trilogien de siste årene. Å prøve og bringe klassiske historier til en moderne krim har vært utfordrende, og jeg har vært i tvil. Ville jeg klare det?

De tre bøkene blir til tre filmer. Hovedrollen som Danny Ryan spilles av Austin Butler (32), som fikk sitt gjennombrudd i Baz Luhrmanns film Elvis.

– Det blir en fin utfordring for ham, historien utspiller seg over 20 år. Under arbeidet med filmene er jeg glad om jeg får sitte ved bordet når beslutninger skal tas. Jeg er klar over forskjellen mellom bøker og filmer, endringer kreves og jeg vil respektere beslutningene de tar, bedyrer Don Winslow.

Flere av Winslows bøker skal filmatiseres. Den såkalte Kartell-trilogien (The Power of the Dog, The Cartel og The Border) skal bli TV-serie og politiromanen The Force blir film. Grunnet de to streikene i filmbransjen ble arbeidet lagt på is. Forfatteren håper det starter opp igjen nå.

Kamp mot Donald Trump

Selv bruker han tid og penger på å bekjempe Donald Trump og hans forsøk på igjen å bli president i USA. Ikke minst ved hjelp av skarpe angrep i filmer som han legger ut i sosiale medier.

– Vi har hatt mer enn 250 millioner seere, den vi la ut her om dagen er allerede sett av over seks millioner. Vi har hatt hjelp av blant andre Bruce Springsteen, som ga oss musikk til én film, og av Jeff Daniels, som leste voiceover-teksten til en annen.

Han tror filmene gjør inntrykk.

– Det er ikke minst derfor jeg slutter å skrive. Jeg er 70 år, og nå vil jeg bruke pengene mine til dette, sier forfatteren.

Han er bekymret for muligheten for at Trump gjør comeback, men mener at hvis man i det minste kan få de unge til å gå og stemme, så vil Trump tape. Og om han vinner?

– Da blir det slutten på USA slik vi kjenner det. Han holdt en utrolig Hitler-aktig tale her om dagen. Det alene er en grunn til å ta kampen, sier Don Winslow bestemt.