Legger opp for å bekjempe Trump

Don Winslow slutter som forfatter, for å kjempe mot Trump på heltid. «En by i brann» blir hans siste roman.

– Jeg elsker å skrive, og det har vært en vanskelig beslutning. Men nå er planen at jeg helt skal konsentrere meg om bekjempelse av trumpismen og truslene mot demokratiet, sier Don Winslow i en lang Zoom-samtale, fra et hotellrom i Boston.

Den nye romanen En by i brann (Harper Collins) er første del ut i en trilogi som blir det siste fra hans hånd, bedyrer forfatteren. Del to kommer i 2023, og del tre kan ventes året etter, opplyser han videre.

– Dette er min måte å kjempe

En samtale med Winslow handler like mye om politikk som litteratur. Han hater Donald Trump og politikerne som støtter opp om dennes politikk. Og forfatteren går ikke stille i dørene. De siste to årene har Winslow produsert en rekke videoer som blant annet er publisert i sosiale medier, filmer som går til knallharde angrep på Trump og hans støttespillere.

Han har fått hjelp av kjente Trump-motstandere, som Bruce Springsteen og Jeff Daniels. Førstnevnte har gitt tillatelse til at musikken hans er å høre, mens Daniels har fortellerstemme i flere av filmene – som ifølge forfatteren og aktivisten er sett av en kvart milliard mennesker.

På spørsmålet om han tror filmene hans har påvirkningskraft, svarer Winslow:

– Ja, det tror jeg. Forhåpentligvis kan de få mennesker til å reflektere. Dette er i alle fall min måte å kjempe og stå imot på.

Politisk touch

Mange av Don Winslows bøker har politisk touch, men først og fremst er de spenningsromaner. Handlingen i En by i brann utspiller seg på Rhode Island i 1986, og vi lærer om den italienske og den irske mafiaen – som i årevis har klart å holde fred. Men en vakker kvinne setter sinnene i kok, og et blodig oppgjør drar snart i gang.

– Som ung leste jeg blant annet de gamle klassikerne, som «Iliaden», og starten på «En by i brann» er inspirert av fortellingen om Helena av Troja, der kjærlighet er det som startet opp krig. Jeg ville rett og slett se om jeg kunne skrive en moderne bok som henter inspirasjon fra klassikerne.

Den andre delen i hans nye og siste -trilogi, tar opp tråden bare minutter etter der En by i brann slutter, mens det kommer til å bli et tidsmessig hopp på noe nærmere åtte år mellom bok to og tre.

– Jeg har alltid tenkt på dette her som en trilogi. «Kartell»-trilogien på sin side, var imidlertid aldri tenkt som en trilogi, sier forfatteren.

Da han skrev den første, I hundenes vold (2005), hadde han ikke i tankene å vende tilbake til det miljøet. Men så kom Kartellet (2015), forteller han.

– Deretter fikk vi Trump, og det ga meg inspirasjonen til å skrive Muren, forklarer han om 2019-romanen.

Frivillig pensjon

«Kartell»-trilogien skal bli TV-serie, og innspillingen går i gang i løpet av inneværende år. Også 2017-romanen, The Force, romanen om politikorrupsjon i New York, skal smis om til levende bilder. Den skal bli film med James Mangold som regissør, og han vil trolig få med seg Matt Damon i hovedrollen.

Men samtidig som det skjer så mye rundt forfatterskapet hans, går altså Don Winslow ut i frivillig pensjon.

Men det er ting å fullføre før den tid. I første runde må han gjennomføre en lang PR-turné som tar ham på en reise gjennom hele USA. Etter noen hviledager hjemme i San Diego, skal han besøke flere byer i Tyskland, men etter det setter han kroken på døra for denne typen PR-reiser.

Men han ser ikke bort ifra at det kan bli en reise nordover likevel, en gang.

– Jeg elsker Stockholm. Konas slekt kommer derfra. For noen år siden ga sønnen min henne en tur til Stockholm, i bursdagsgave. De dro dit sammen og lette blant annet opp et hus som familien hennes hadde bodd i. Det var veldig rørende for henne.