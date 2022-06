Er landets mest besøkte

3,3 millioner har besøkt Deichman Bjørvika de siste to årene, hvilket gjør det til landets mest besøkte kulturinstitusjon.

– Det høye tallet gjør meg ydmyk og stolt på en gang, sier avdelingsdirektør Merete Lie. Hun legger til:

– Tilbakemeldingene fra lånerne er også hyggelige. Mange sier de liker atmosfæren, «litt som å være hjemme», og lånerne opplever Deichman Bjørvika som sitt eget.

Det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg hadde 350 000 besøkende per år. Med Deichman Bjørvika var målet mangedobling, to millioner per år.

I 2020, i det første pandemiåret, ble det registrert 893 018 besøk fra åpningen 18. juni til nyttår. I 2021, også et pandemiår, er det registrert 1.410.187 besøk – og så langt i år 988 523 besøk.

– Et paradis for bøker

– På hverdagene kommer mange barnehager, skoleklasser og studenter, men også eldre. I helgene dominerer barnefamiliene. Vi er nesten alltid åpent, sju dager i uka fra morgen til kveld. I år var planen å holde åpent 358 dager, det blir 357 fordi vi holder stengt når regjeringens festmiddag for tronarvingen holdes hos oss torsdag 16. juni, sier Lie.

Delegasjoner fra utlandet kommer nå til Oslo for å se byens folkebibliotek. Utlendingene har lagt merke til det moderne biblioteket, som har symaskiner, 3D-skrivere, musikkinstrumenter til utlån. At det er gratis for lånerne er en selvfølge i Norge, men ikke i utlandet. Deichman Bjørvika er regjerende «Public Library of the Year» (årets bibliotek i verden).

– Det nye biblioteket i Oslo er et nytt paradis for bøker og lesning. Deichman Bjørvika viser hvordan et folkebibliotek kan virke samlende, sa IFLA-juryen da prisen ble delt ut i august ifjor.

– Utvida del av folks stue

– Hovedbiblioteket fungerer også som en langt mer effektiv sentral for boklogistikk mellom alle Deichmanbibliotekene over hele Oslo. Samlet sett er bibliotekene våre mer tilgjengelige for Oslofolk enn noen gang. Deichman har også snudd utlånet, fra nedgang til vekst, de senere årene. Vi er kort sagt Oslofolks nabo som har de beste historiene, sier den fornøyde biblioteksjefen Knut Skansen i Deichman.

Deichman er Oslo kommunes folkebibliotek. Nettverket består av 22 biblioteker.

– Deichman Bjørvika er en storsatsing på bibliotek fra Oslo kommune, med større plass, bedre åpningstider og flere tilbud enn noen gang. Biblioteket er en gratis felles arena for demokrati, kunnskap og leseglede, og jeg er veldig glad for at Oslofolk har omfavnet det nye hovedbiblioteket sitt, det var dette vi håpet på å oppnå, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er utrolig bra at vi har lykkes med å gi innbyggerne et så fint sted som Deichman Bjørvika, og at folk i Oslo digger det nye biblioteket. Det er veldig viktig for byrådet at vi har gode gratis kulturtilbud. Gjennom Deichman i Bjørvika har biblioteket virkelig lykkes med å skape en inkluderende møteplass, og biblioteket er blitt en utvida del av folks stue, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.