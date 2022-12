Rettighetene til Kjersti Herland Johnsens "Jul på Himmelfjell hotell" er kuppet av amerikansk prestisjeforlag med rekordhøyt bud.

– Vi er stolte og glade for å kunne fortelle at selveste Harper Collins i USA har sikret seg rettighetene til Jul på Himmelfjell hotell, sier Ida Amalie Svensson i Cappelen Damm Agency.

– Med denne boken får vi en nyskapende vri på den klassiske julehistorien, en herlig virkelighetsflukt og sårt tiltrengt balsam for disse utfordrende tidene vi befinner oss i, så vi er ikke overrasket over at et prestisjeforlag valgte å gå all-in med et rekordhøyt bud for å sikre seg rettighetene før alle andre, fortsetter Svensson.

Det er Kjersti Herland Johnsens andre julebok som er kuppet i en såkalt pre-empt, og forlaget melder at rettighetene er solgt for «en betydelig sum».

– Vi har åpenbart truffet noe

– Jeg er kjempeglad, stolt og beæret. At det er et så anerkjent og stort forlag, med en solid internasjonal liste, gjør at det virkelig kan åpne opp for flere land. Vi har åpenbart truffet noe – handlingen er superlokal og veldig norsk, sier forfatteren selv.

I juleromanen har den kjente fjellklatreren og ekspedisjonslederen Ingrid Berg vendt hjem fra det store utland for å overta ledelsen av Himmelfjell hotell, som familien hennes har drevet i generasjoner. Julen nærmer seg, og mange gjester er ventet. Forventningene er høye, og Ingrid blir sett som det tradisjonsrike klatrehotellets redningskvinne.

– Jul på Himmelfjell hotell er eksotisk norsk. Det er norske fjell, et familiedrevet hotell og et fargerikt persongalleri med en kvinnelig norsk fjellklatrer i spissen, sier redaktør Ida Cleve.