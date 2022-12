– Et sjokk

Hun ble overrumplet av nobelpris-beskjeden, men nå er Annie Ernaux i Stockholm for å ta imot den høythengende prisen. I Norge melder forlaget om rekordopplag.

– Jeg har ikke begynt å skrive igjen, jeg avbrøt det jeg var i ferd med å skrive, så jeg kan ikke si at det ikke påvirker skrivingen. Det er en stor begivenhet med et før og et etter, og akkurat nå er jeg i midten. Det eneste jeg kan si sikkert, er at det gir meg lyst til å skrive enda mer, sier Annie Ernaux til NTB/TT.

Onsdag formiddag, 7. desember, holder Ernaux sin Nobelforelesning hos Svenska Akademien i Stockholm. Lørdag 10. desember er det dekket for tradisjonsrik prisseremoni i Stockholms konserthus, med påfølgende festbankett.

– Hva har vi gjort?

Men hun skal også ut og møte publikum. En uavhengig svensk bokhandel fikk sjokk da nobelprisvinneren takket ja til deres invitasjon om å signere bøker i butikken deres.

– Vi ble helt sjokkert. Hva har vi gjort, klarer vi det her?, sier Anna Gillinger, eier av Söderbokhandelen, til bransjebladet Svensk Bokhandel.

Hun forteller at dette er det mest celebre besøket bokhandelen noen gang har hatt, og at det er en drøm for en hver bokhandler:

– Vi solgte masse av henne også før hun fikk nobelprisen. Har man lest en vil man lese en roman til. Hun er virkelig godt likt av kundene våre.

«Ernaux-året»

I Norge melder Ernauxs norske forlag også om ville tilstander, og har døpt 2022 til «Ernaux-året». I august gjestet Annie Ernaux Oslo for første gang, til en fullsatt Universitetsaula med over 450 mennesker, og nå melder forlaget at de norske oversettelsene av bøkene hennes har nå nådd et samlet opplag på over 130 000.

Allerede neste år utkommer det to nye Ernaux-utgivelser. 28. februar kommer Jeg er fortsatt her inne i mørket, i Henninge Margrethe Solbergs oversettelse. Boken er Annie Ernaux’ dagbok om morens siste leveår og om å miste henne til alzheimer.