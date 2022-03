Kunsten å selvpublisere

Da Agathe Skappel startet konsulentfirmaet Skappel Books trodde hun at de fleste kundene ville bli forlag, ett år etter er 70 prosent av kundene hennes forfattere som vil selvpublisere.

– Tidligere ble selvpublisering sett på som siste utvei for refuserte forfattere. Min oppfatning er at dette har endret seg, sier Agathe Skappel til Bok365, – nå velger mange forfattere, både etablerte og debutanter, å gå direkte til selvpublisering uten å prøve seg på forlagene først.

«Pølsa»

Etter å ha jobbet i Panta forlag i 17 år, bestemte Skappel seg for å følge drømmen: starte sitt eget firma og stå på egne ben. I Skappel Books bistår hun folk som ønsker å utgi bok på eget forlag med alt fra manusarbeid til innsalg av ferdig bok.

En av bøkene hun har vært redaktør og prosjektleder for er Helt konge! av tidligere langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen. Siden utgivelse har boka ligget på bestselgerlista for generell litteratur.

– At Øystein valgte å utgi på eget forlag forstår jeg veldig godt. Han har et bredt kontaktnett og er i direkte kontakt med mange store, potensielle kjøpere og kjøpegrupper. Han når også direkte ut til sine fans via sosiale medier hvor han er veldig aktiv, sier Skappel.

Å lykkes

– At Pettersen skulle lykkes lå allerede i kortene, eller i hvert fall i bokens undertittel: En dritenkel metode for alle som vil lykkes med alt de gjør!, men hva med forfattere som ikke har det samme nettverket som Pettersen?

– Dersom manus, idé eller bakgrunn ikke holder mål, anbefaler jeg forfatter å ikke utgi boken overhodet. Men hvis ideen er veldig god, og vedkommende virkelig kan skrive, så anbefaler jeg dem å forsøke seg via et forlag først. Det gjør jeg når forfatter ikke har en plattform, mange følgere eller et bredt kontaktnett.

Skappel er imidlertid opptatt av at ikke alle har den samme drømmen.

– Visse av mine kunder ønsker bare å trykke et lite opplag, det viktigste for dem er å oppnå drømmen med å holde sin egen fysiske bok i hånden, sier hun.

– Forfatterne som engasjerer deg tar vel en større økonomisk risiko enn de ville gjort med et forlag i ryggen?

– Ikke nødvendigvis. Om jeg bruker Helt Konge! som eksempel her, har de en mye større inntjening og dermed mye lavere «break even» enn om de skulle utgitt på et forlag. Ja, de må selv ta alle kostnader i produksjons- og trykkeprosessen, men når de tjener så mye mer per bok enn de ville gjort på et forlag, tjener de raskere inn utgiftene. De kan sette sin egen pris på boken, og inntjeningen kommer fortløpende fremfor en gang i året som det gjøres med royalty hos forlagene.

Trigget av utfordringen

Øystein «Pølsa» Pettersen sier at å å utgi selv var ressurskrevende, men at det nettopp var det som motiverte han og hans makker, Hans Olav Ingholm, til å utgi på eget forlag:

– Den økonomiske delen av et bokprosjekt er ganske annerledes ved å gi ut på egenhånd mot utgivelse med et forlag i ryggen. For oss, som ble trigget av utfordringen, ble det i realiteten ikke noe valg. Og når vi i tillegg kunne følge egen metode for å få det til, så har vi ikke angret, sier Pettersen.

– Bakdelen med å gjøre alt selv, fortsetter han, – er at man må stå for alt det praktiske selv. Alt fra å faktisk samle laget til å få boka trykket, til å ordne med salgskanaler, markedsføring og distribusjon. Dette er både tid- og ressurskrevende. Oppsiden er jo at en får totalt eierskap til eget produkt. I alle ledd.

Det viktigste

Skappel sier at det er mange faktorer som spiller inn på Pettersens suksess. Han er kjent, har mange følgere, er godt likt, men først og fremst er boka god, og det er det viktigste, forteller hun:

– Boka selger godt rett og slett fordi den er veldig god, og dette er jo det viktigste av alt. Det spiller ingen rolle om du er kjendis dersom boka ikke er bra skrevet og når frem til leseren. Man skal aldri undervurdere leserne sine, sier Skappel.