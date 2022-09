Kroken på døra for Krimfestivalen

Etter ti år i Cappelen Damm-regi er det over og ut for det populære arrangementet.

Hvert år er det blitt streket rundt lik på gulvet i Cappelen Damms lokaler i Akersgata, når Krimfestivalen har gått av stabelen. Nå er det festivalen selv som krittes inn, når forlaget melder at arrangementets dager er talte.

Store løft

Forlaget begrunner avgjørelsen slik: «Cappelen Damm har vært vertskap for Krimfestivalen i ti år. Fjorårets festival ble den siste i regi av forlagshuset i Akersgata. Forlaget har gjennom pandemiperioden gjort store løft med hensyn til digitalisering av publikumsarrangementer. Boktips-universet har vokst både digitalt og som live-events. Etter å ha tatt ansvar for fellesarrangement på krimsiden i et tiår opplever forlaget at det er naturlig nå å prioritere egne satsinger og gi stafettpinnen videre for bransjearrangementer av denne typen.

– Mye annet vi vil gjøre

– Det er i grunnen ikke så mye å melde utover dette, sier Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen til Bok365. – Krimfestivalen er noe folk på huset har sett frem til hvert år, og gått løs på med glødende entusiasme. Men ti år er lang tid, og da er det kanskje fint hvis andre kan ta et slikt løft.

Jenssen avviser at dette handler om økonomi:

– Nei, det går såpass bra med oss, at dette ikke handler om pengene – selv om dette koster oss en del. Dette handler vel så mye om at vi her bruker veldig mye fokus og ressurser på en enkelt sjanger, og at det er så mye annet vi har lyst til å gjøre.

Verdifulle fysiske møter

– Dette er veldig trist og overraskende. Jeg ser at noe av begrunnelsen fra Cappelen Damm, er deres satsing på digitale publikumsarrangementer. Jeg tror at det nettopp er de fysiske møtene mellom lesere og forfattere som har lagt grunnlaget for Krimfestivalens suksess. Ikke alt kan digitaliseres og bli like bra og givende som fysiske møter mellom mennesker. Det så vi senest da vi i Rivertonklubben arrangerte vår egen krimfestival i anledning vårt 50-årsjubileum. Det var stinn brakke og folk kom fra andre steder i landet for å møte sine favorittforfattere, sier Trude Teige, president i Rivertonklubben.

– Ti fantastiske år

Trude Teige mener festivalen har hatt stor verdi, også over landegrensene:

– Det har vært ti fantastiske år med Krimfestivalen, til glede for både norske og utenlandske forfattere. Når jeg treffer utenlandske forfattere som har gjestet festivalen, er de fulle av lovord. For oss forfattere har det gitt oss mange fine møter med leserne, og ikke minst har det vært en arena der forfattere fra forskjellige forlag treffes. Det er utrolig hyggelig sosialt, men også viktig faglig fordi vi kan utveksle erfaringer og diskutere utfordringene i bokbransjen, sier Teige. – Dessuten har Krimfestivalen vært viktig for oss i Rivertonlubben siden det er der de nominerte til Rivertonprisen blir offentliggjort og publikum får møte de fem forfatterne. Viktigheten av Krimfestivalen ble ikke minst synlig da vi i fjor delte ut Rivertonklubbens ærespris til de to ildsjelene bak festivalen: Knut Gørvell og Pip Hallén.

– Tror du noen kan tenkes å fange stafettpinnen?

– Jeg håper inderlig det! Vi trenger denne arenaen, både forfatterne og leserne.