Krimforfatteren som mistet troen på jusen

Krimforfatteren Håkan Nessers tiltro til jusen vakler etter at han ble tiltalt for skatteunndragelse – og frifunnet. Men tiltroen til fiktive lovbrudd har han i behold.

Nå er svenske Håkan Nesser, som i fjor fikk den norske Rivertonforeningens internasjonale ærespris, aktuell med den åttende boken om kriminalbetjenten Gunnar Barbarotti.

Barbarotti-bøkene har sammen med Nessers andre serie, viet Van Veeteren, solgt mer enn en halv million eksemplarer i Norge.

I den kommende boken befinner vi oss i 2020 – det vil si midt i koronapandemien. Handlingen i Det kom ett brev från München utspiller seg vinterstid, og forholdet mellom de fire søsknene Rute er mildt sagt kjølig når de møtes for første gang på 25 år.

Det er eldstebroren Ludvig som har innbudt til en julefeiring som blir langt verre enn en Norén-jul, og som slutter med et drap. Idet drapet har skjedd, tvinges de øvrige julefeirerne til å bli boende i den gamle skolebygningen av smittevernhensyn.

Som en musefelle

Akkurat som i Agatha Christie-stykket «Musefellen», der hotellgjestene er innesnødd, gjør situasjonen at Barbarotti og hans samboer og kollega Eva Backman innser at morderen må befinne seg i bygningen.

Pandemien er langt fra det eneste sporet i boken. Her finnes også fraværende fedre, tro og religion, seksuell vold og dårlige ekteskap som temaer for handlingen. Men Nesser hevder han ikke skriver samfunnskritisk.

– Mange som sier de skriver samfunnskritisk, benytter seg av lånte fjær, sier han.

– Krimbøker kan handle om menns vold mot kvinner, men det finnes ingen analyse – utover at det er feil med alle disse mennene som dreper kvinner.

Snart kommer de første anmeldelsene – men etter 30 år er ikke Nesser lenger nervøs for kritikernes synspunkter, hevder han. Han har heller ingen planer om å gi seg, selv om han er 73 år gammel.

Neste bok skrevet

Faktisk er den niende Barbarotti-boken allerede ferdigskrevet og gis trolig ut i Sverige neste sommer.

– Siden er det vel bare å håpe at forlaget stopper en om det blir for dårlig, eller jeg begynner å rote.

Om han frykter det?

– Nei, egentlig tror jeg ikke at jeg vil bli sånn. Jeg synes jeg holder et ganske nevnt nivå. Men det finnes mannlige forfattere som har vært veldig bra, men så skriver de en bok om en ungdomskjærlighet når de er 86 år gamle. Det blir ikke helt bra; ingen navn skal nevnes. Jeg håper de kan si til meg at jeg skal legge ned pennen innen det skjer.

Men det virker ikke å være noen fare for at Nesser skulle skrive om en slik ungdommens flamme. Han er tydelig på at han aldri vil skrive selvbiografisk eller autofiktivt.

– Jeg er ikke interessert i min egen person. Jeg vil skrive bøker som er så bra at man vil lese dem. Det finnes forfattere som har et interessant liv. Om Alex Schulman har en så gal familie at det holder til ti bøker, kan han gjerne gjøre det – men det har ikke jeg.

Lever i «mareritt»

Alle er nok ikke enige i at Nessers liv skulle være uinteressant å lese om. Tidligere i år ble han frikjent fra grovt skattebrudd. Tiltalen handlet om ikke innrapporterte utbetalinger og inntekter fra et utenlandsregistrert selskap, i forbindelse med at Nesser flyttet tilbake til Sverige.

Påtalemyndigheten har imidlertid anket.

– Det er et lavintensivt mareritt. Jeg vet jo at vi er uskyldige; vi har bare vært naive. Det finnes bare én historie, og det er at vår økonomiske rådgiver gjorde en tabbe – eller muligens to – og det har han påtatt seg ansvaret for.

– Kan det ikke tenkes at du burde hatt bedre innsyn i din egen økonomi?

– Både ja og nei. Jeg er utgitt i mer enn 30 land, og får royaltyinntekter fra høyre og venstre. Det er ikke mulig å selv bruke tid på dette, sier Nesser, og legger til at han er nødt til å bruke økonomiske rådgivere.

– Rokket ved

– Vi er bortskjemt med rettferdighet i Sverige, og tror at alt fungerer. I det minste tenker min generasjon slik. Samtidig føler man på dette: «Fungerer virkelig alt?»

På spørsmål medgir Nesser at hans tillit til rettssystemet og jusen er svekket.

– At den har vært dårlig i USA, har man jo visst; der kan hva som helst skje. Og diktaturer skal vi ikke snakke om. Jeg har hatt tiltro til Sverige, men nå er den blitt rokket ved.