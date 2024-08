Kraftig inntektsvekst fra strømming

HALVÅRSTALL: Forlagenes inntekter fra strømmetjenestene øker kraftig i forhold til i fjor.

Inntektene til forlagene summerte seg til 196 millioner kroner i første halvår. Dette er så mye som 34 millioner kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor (+20,5 prosent).

Videre gledelig er det at forlagene får bedre betalt per boklytting. I første halvår ble det lyttet til 6,6 millioner bøker. Dette gir en gjennomsnittsinntekt til forlagene på knappe 30 kroner per bok. I fjor lå tilsvarende inntekt på litt over 27 kroner.

Forfatterne er garantert minst 11 kroner per bok, noe som gjør at de henter så mye som 37 prosent av inntektene.

E-bøker viser også positiv trend og nærmer seg 30 millioner i samlede forlagsinntekter. Her er veksten 9 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Samlede netto forlagsinntekter fra allmennmarkedet summerte seg i første halvår til 626 millioner kroner, en økning på 9.4 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Alle tallene fra Forleggerforeningen finner du her.