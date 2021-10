Kollegaer minnes Erle Stokke

Erle Stokke gikk bort sist lørdag, og minnes av kollegaer i forlagene Samlaget og Dreyers Forlag/Omnipax, hvor hun gjennom en årrekke jobbet med barne- og ungdomslitteraturen.

Minneord for Erle Stokke

Det var med djup sorg vi i Samlaget fekk meldinga om at vår gode kollega gjennom fleire år var gått bort. Erle Stokke starta i Samlaget for å utvikle den nynorske barnebokklubben Blåmann. Etterkvart blei ho også ansvarleg for boktilbodet over nettbokhandelen bokdykk.no. I 2011 blei Erle ein del av redaksjonen for barn og unge i Samlaget. Ho var mellom anna redaktør for den Bragepris-vinnande Jakob og Neikob-boka Tjuven slår tilbake av Kari Stai i 2012. Etter dette slutta Erle i Samlaget for å jobbe vidare med barnelitteraturen i Omnipax.

Under Erle sin leiarskap blei Blåmann ein særs viktig kanal for nynorsk barnelitteratur, og ei like viktig kjelde til litteratur for tusenvis av unge lesarar. Ein generasjon nye lesarar så vel som ein generasjon nye forfattarar står igjen etter hennar uslitelege arbeid for å fremje nynorsk barnelitteratur. Viktigast var ho likevel for alle dei tusenvis av unge som ho nådde med si engasjerte formidling.

Erle var ein godt likt kollega, og eit særs viktig samlingspunkt for forfattarane. Ho vil bli hugsa på Samlaget som varm, humørfull og særs fagleg dyktig.

Det Norske Samlaget

Edmund Austigard

Erle Stokke (2.4.69–2.10.21)

Det er med stor sorg vi forteller dere at vår kjære barne- og ungdomsbokredaktør, Erle Stokke, ikke er sammen med oss mer. Hun døde lørdag 2. oktober 2021, 52 år gammel.

Erle døde så altfor tidlig. Forfatterne våre, og andre medarbeidere, satte stor pris på hennes raushet og brede kunnskap. Erle har satt et viktig avtrykk på barnebokfeltet og det er et tap for oss alle at hun er borte.

Erle Stokke ble sjefredaktør i Omnipax med ansvar for barne- og ungdomsbokutgivelser i Dreyers Forlag i 2013. Før hun kom til oss, jobbet Erle flere år i Samlaget og barnebokklubben Blåmann. Erles innsats favner vidt. Da hun døde, var hun også i full gang med å oversette og gjendikte barnebøker, en virksomhet hun skjøttet med klokskap og humor, og som hun åpenbart hadde stor glede av. Hun høstet ros og anerkjennelse for sine norske versjoner av de seneste bildebøkene til det britiske barnebokparet Julia Donaldson og Axel Scheffler. Våre varmeste tanker går til Erles familie – spesielt de fire barna, som hun var uendelig glad i og stolt av. Erle vil bli husket og savnet av mange.

Dreyers Forlag – Omnipax

Bjørn Smith-Simonsen, Anne Horn og Brit Vareberg