Bok om sex topper lista

Iselin Guttormsens bok "Iselin snakker om sex" ligger øverst på Boklista for generell litteratur.

– Det viser bare hvor viktig det er at vi prater om disse temaene. At vi skal fortsette å bryte tabuer og at vi må fortsette og snakke om ting selv om vi har snakket om det tusen ganger før, sier Iselin Guttormsen når hun får vite at boka hennes troner øverst på Boklista i dag.

Med bakgrunn som sexolog har Guttormsen mye å si om sex. I boka deler hun erfaringer og belyser tabubelagte temaer knyttet til seksualitet.

– Det blir aldri nok snakket om, det vil alltid være nye generasjoner, nye mennesker, nye situasjoner, nye følelser og vi må fortsette å være åpne og rause. Jeg føler meg ekstremt privilegert som kan bidra til at folk føler seg litt mindre alene med det de står i akkurat nå, eller har stått i tidligere.

I tillegg til Guttormsens bok er det også seks andre nykommere på generell-lista. På Boklista for skjønnlitteratur har den nye boka til Simon Stranger, 304 dager, og Anne Holts Det ellevte manus kommet inn, mens det fortsatt er Jørn Lier Horst, Tegnehanne og Jojo Moyes som fyller pallplasseringene.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 39 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 1 2 2 Tegnehanne Bare vent: Babybobla illustrert Kagge 3 3 3 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 2 2 4 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal Ny 1 5 Jørgen Jæger Dommen Strawberry 4 3 6 Herbjørg Wassmo Mitt menneske Gyldendal 12 2 7 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte Strawberry 6 4 8 Simon Stranger 304 dager Aschehoug Ny 1 9 Linn Skåber Til oss - fra de eldste Pitch 7 5 10 Liza Marklund Polarsirkelen Cappelen Damm 11 2 11 Frode Øverli 20 i stil: Pondus: 20 Strand 9 7 12 Mariangela Di Fiore Å ri på enhjørninger Gyldendal 5 2 13 Anne B. Ragde Hjerteknuseren Strawberry 8 7 14 Lars Saabye Christensen Byens spor: Jesper og Trude Cappelen Damm 13 7 15 Lisa Aisato Min første sanglekebok Gyldendal Inn på nytt 18

Boklista for generell litteratur – Uke 39 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Iselin Guttormsen Iselin snakker om sex Strawberry Ny 1 2 Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 3 3 3 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 4 8 4 Lasse Lønnebotn Brødrekraften Kagge Ny 1 5 Kadafi Zaman Den norske drømmen Kagge 2 2 6 Tinashe Williamson Håndbok for unge antirasister Cappelen Damm 1 2 7 H. A. Hjelmås og T. Steinsland Klompelompe: Kosedyr J. M. Stenersen Ny 1 8 P. Larsen og C. Larsen Knitting for Olive Gyldendal Ny 1 9 Trine Sandberg Trines kokebok for unge kokker Cappelen Damm 15 3 10 Tore Rem Olav V: Krigeren: 1940-1945 Cappelen Damm Ny 1 11 H. Bakke og M. Pettersen Lev hyttedrømmen med Eventyrlig oppussing Cappelen Damm Ny 1 12 Dag O. Hessen Liv Cappelen Damm Inn på nytt 4 13 Magnus Takvam Hun skrev for å kunne leve Kagge 8 2 14 Asbjørn Sandøy Hva skal vi ha til middag? Kagge 13 4 15 Sara Døscher Sprudlende!: 101 flasker med bobler Gyldendal Ny 1

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 39 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 2 6 2 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal 1 5 3 Julia Quinn Et minneverdig frieri Gyldendal Ny 1 4 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 7 18 5 Julia Quinn En uimotståelig fristelse Gyldendal Ny 1 6 Jørn Lier Horst Sak 1569 Strawberry 5 18 7 Lars Mytting Hestekrefter Gyldendal 3 4 8 Katrine Engberg Krokodillevokteren Strawberry 4 24 9 Katrine Engberg Blodmåne Strawberry 6 23 10 Katrine Engberg Glassvinge Strawberry 8 20 11 Trude Teige Mormor danset i regnet Aschehoug 10 9 12 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm Ny 1 13 Emelie Schepp Ni liv Gyldendal 10 6 14 Unni Lindell Nabovarsel Strawberry 14 19 15 Zeshan Shakar Gul bok Gyldendal Inn på nytt 16

E-boklista – Uke 39 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 9 2 2 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 1 2 3 M. Hjorth og H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug Ny 1 4 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 2 2 5 Liza Marklund Polarsirkelen Cappelen Damm 3 3 6 Jørgen Jæger Dommen Strawberry 4 4 7 Abid Raja Min skyld : en historie om frigjøring Cappelen Damm 5 8 8 Simon Stranger 304 Dager Aschehoug Ny 1 9 Herbjørg Wassmo Mitt menneske Gyldendal 15 2 10 Kaja Nylund Madam Blonde Pitch Ny 1 11 Iram Haq Uelsket Cappelen Damm Ny 1 12 Camilla Läckberg Gå i fengsel Gyldendal Inn på nytt 3 13 Camilla Läckberg Nådeløse kvinner Gyldendal Inn på nytt 5 14 Lars Saabye Christensen Byens spor: Jesper og Trude Cappelen Damm Inn på nytt 5 15 Jan-Erik Fjell Ringmannen Strawberry 10 8