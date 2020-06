Klart for sommerlig leseoffensiv

I sommer skal du ikke bli tatt på fersken uten en god bok. Det skal Anne Gaathaug (bildet over) og Forleggerforeningen sørge for – med god hjelp av Agnes Ravatn og Erlend Loe.

Hvordan angriper man best corona-pandemi og hjemmeferierende nordmenn? Svaret fra Forleggerforeningen er klart og kontant: Med en av tidenes største reklamekampanjer for boklesing. Foreningen har virkelig vrengt lommene i jubileumsåret og bruker hele 3,4 millioner på tiltaket – i stedet for på ymse festivitas:

– Det er tre hovedgrunner til at vi gjør dette. En er et direkte resultat av den ferske Leserundersøkelsen, som viser at mens boklesingen øker i aldersgruppen 40 pluss, fortsetter nedgangen blant de under 40. Det ønsker vi å gjøre noe med. Årsak nummer to er corona-pandemien. 12. mars var det full stopp. Etter en dialog med Bokhandlerforeningen bestemte vi oss for å holde hjulene i gang, og etter en dropp i salget ser ikke mai-tallene så aller verst ut. Det er viktig at vi holder trøkket gjennom sommeren. Den tredje årsaken er at vi går inn i en sommer hvor flere blir i Norge, og vi må sørge for å motivere folk til å lese og oppsøke en bokhandel. Da kan det ligger an til å bli en riktig god lesesommer, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen.

– Smart og humoristisk

Det hele har gått i rekordfart. Kun seks uker har det tatt fra ideen ble født til kampanjen ruller i gang førstkommende mandag. Agnes Ravatn og Erlend Loe medvirker i totalt 11 reklamefilmer utviklet av Try – fem av disse TV-sendes, ytterligere seks skal rulles ut i sosiale medier. I tillegg er det produsert seks radio-spoter.

– Målet er å nå bredt ut. Jeg synes det er blitt en både smart og humoristisk kampanje, og forhåpentligvis er den også kjøpsutløsende, sier prosjektleder Anne Gaathaug.

Fra førstkommende mandag, og tre uker fremover, vil du kunne møte kampanjen på TVNorge, TV3, Youtube, radio og i ymse sosiale medier. Mandag åpner også landingssiden lesesommer.no.

Ønsker å lese mer

25 utvalgte bøker utgitt i 2019 utgjør ryggraden i kampanjen.

– Vi har forsøkt å lage en kampanje folk kan kjenne seg igjen i, sier Gaathaug.

Kristenn Einarsson har god tro på at de vil lykkes i å hente frafalne lesere tilbake til bokhandelen:

– Leserundersøkelsen viser at også de som leser mindre gjerne skulle ha lest mer. Så ambisjonene er der.