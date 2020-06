Lisa-effekten

BRANSJESTATISTIKKEN: Enkeltutgivelser preger statistikkene, men sjelden har noen skapt så synlige bølger fra ett år til et annet som Lisa Aisato.

I 2018 sto hun bak årets norske storselger, barneboken Snøsøsteren, sammen med Maja Lunde. I fjor sørget hun alene for nok en gigasuksess, Livet. Den førstnevnte sørget for at Kagge plutselig svingte seg opp som et av landets aller største barnebokforlag i 2018-statistikken, med en ventet nedtur i fjor. Sistnevnte utgivelse sørger for å gjøre Kagge til landets femte største skjønnlitterære forlag i 2019, målt i omsetning.

«Aschehoug-sfæren», med mor Aschehoug og datter Oktober, har fremdeles grepet om den norske skjønnlitteraturen, selv om markedsdominansen ikke er like sterk som i enkelte av de foregående årene. På pocket/billigbok-listen bidrar Zeshan Shakar til et solid Gyldendal-oppsving. Cappelen Damm er likevel en soleklar nummer 1. Hver tredje solgte pocketbok her til lands er fra Cappelen Damm.

Markedsandeler 2019 (2018 i parentes)

Bokgruppe 4.1 Norsk skjønnlitteratur voksne

Aschehoug 22,2 (20,6) Cappelen Damm 16,1 (15,0) Gyldendal 15,2 (24,6) Oktober 14,3 (18,3) Kagge 10,5 (-) Capitana 8,6 (8,4) Samlaget 5,2 (4,4)

Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn

Gyldendal 31,1 (26,7) Cappelen Damm 28,7 (22,6) Aschehoug 15,1 (12,5) Kagge 9,3 (23,6) Capitana 5,9 (-)

Bokgruppe 5 Billigbøker

Cappelen Damm 33,0 (34,4) Gyldendal 22,5 (16,9) Aschehoug 16,0 (16,8) Kagge 6,9 (6,6) Oktober 4,2 (4,7) Capitana 2,8 (-) Pantagruel 2,2 (3,0)

(Kilde: Bransjestatistikken 2019, omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen)

(Foto: Nora Steenberg)